2.399 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Assassin's Creed Odyssey Fırsatı
Assassin's Creed Odyssey indirime girdi. Kampanya kapsamında açık dünya oyununu 2.399 TL daha ucuza satın almak mümkün. İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Odyssey için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!
Assassin's Creed Odyssey'in Fiyatı Düştü
Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Assassin's Creed Odyssey da bulunuyor. Popüler oyunun ultimate sürümü kampanya kapsamında yüzde 80 oranında indirime girdi.
Assassin's Creed Odyssey'in Ultimate sürümü 2 bin 999 TL'den 599,80 TL'ye düştü. Dolayısıyla ultimate sürümünü kampanya kapsamında 2 bin 399 TL daha ucuza satın alabilirsiniz. Kampanya 12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.
Ultimate isimli sürümün yanı sıra standart sürüm de yüzde 80 oranında indirime girdi. Assassin's Creed Odyssey'in standart sürümü 1.499 TL yerine 299,80 TL'ye satılmaya başlandı.
Assassin's Creed Odyssey Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD FX 6300 3.8 GHz / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 3.1 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 46 GB kullanılabilir alan
Assassin's Creed Odyssey Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD FX-8350 4.0 GHz / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 3.5 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970
- Depolama: 46 GB kullanılabilir alan