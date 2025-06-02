2.399 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Assassin's Creed Odyssey Fırsatı

Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Odyssey için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!

Assassin's Creed Odyssey'in Fiyatı Düştü

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Assassin's Creed Odyssey da bulunuyor. Popüler oyunun ultimate sürümü kampanya kapsamında yüzde 80 oranında indirime girdi.

Assassin's Creed Odyssey'in Ultimate sürümü 2 bin 999 TL'den 599,80 TL'ye düştü. Dolayısıyla ultimate sürümünü kampanya kapsamında 2 bin 399 TL daha ucuza satın alabilirsiniz. Kampanya 12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Ultimate isimli sürümün yanı sıra standart sürüm de yüzde 80 oranında indirime girdi. Assassin's Creed Odyssey'in standart sürümü 1.499 TL yerine 299,80 TL'ye satılmaya başlandı.

Assassin's Creed Odyssey Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: AMD FX 6300 3.8 GHz / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 3.1 GHz

AMD FX 6300 3.8 GHz / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 3.1 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 46 GB kullanılabilir alan

Assassin's Creed Odyssey Önerilen Sistem Gereksinimleri