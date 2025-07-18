1911 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Assassin's Creed Origins Fırsatı!

Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Origins için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!

Assassin's Creed Origins'ın Fiyatı Düştü

Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Assassin's Creed Odyssey da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 85 oranında indirime girdi.

Assassin's Creed Origins'ın Gold sürümü 2 bin 249 TL'den 337,35 TL'ye düştü. Bu sürüm oyunun yanı sıra Deluxe paketini ve tüm büyük genişletmelere erişebilmenizi sağlayan Sezon Bileti içeriyor.

Oyunun Deluxe sürümü 1.749 TL yerine 262,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu sürümde oyunun yanı sıra "Denizdeki Pusu" görevi, Çöl Kobrası paketi (1 kıyafet, 2 efsanevi silah, 1 efsanevi kalkan ve 1 binek dahil) ve 3 yetenek puanı bulunuyor.

Standart sürüm 1.499 TL yerine 224,85 TL'ye satılıyor. Epic Games Store'da başlayan Yaz İndirimi kampanyası 31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Assassin's Creed Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400s 2.5 GHz / AMD FX-6350 3.9 GHz

Intel Core i5-2400s 2.5 GHz / AMD FX-6350 3.9 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD R9 270

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD R9 270 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 42 GB kullanılabilir alan

Assassin's Creed Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri