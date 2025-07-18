Epic Games'te Yaz İndirimi Başladı! Oyunlar Çok Ucuzladı
Epic Games Store'da başlayan Yaz İndirimi kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
Epic Games Store'da Yaz İndirimi başladı. Bununla birlikte Red Dead Redemption 2, GTA 5, The Last of Us Part I, Cyberpunk 2077 ve Hogwart Legacy dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25 yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi futbol oyunları arasında yer alan yapım 2.599,99 TL yerine 519,99 TL'ye satılmaya başlandı.
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 Revolution yüzde 90 oranında indirime girdi. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunun fiyatı 1.499,99 TL'den 149,99 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition ise 259 TL yerine 38,85 TL'ye satılıyor.
Far Cry 5 yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 1.499 TL yerine 224,85 TL'ye satılmaya başlandı. Far Cry 4 ise yüzde 80 oranında indirim ile 749 TL'den 149,80 TL'ye düştü.
Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 25
|2.599,99 TL
|519,99 TL
|%80
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|149,99 TL
|%90
|Battlefield V Definitive Edition
|499,99 TL
|49,99 TL
|%90
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL
|%90
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|149 TL
|14,90 TL
|%90
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|129,90 TL
|%90
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|%85
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Far Cry 4
|749 tL
|149,80 TL
|%80
|Need for Speed Unbound
|1.199,99 TL
|167,99 TL
|%86
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL
|%85
|Dead Space
|1.799,99 TL
|359,99 TL
|%80
|GTA 5
|1.049 TL
|524,50 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL
|%60
|Hogwart Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50