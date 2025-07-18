Epic Games'te Yaz İndirimi Başladı! Oyunlar Çok Ucuzladı

Epic Games Store'da başlayan Yaz İndirimi kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Epic Games Store'da Yaz İndirimi başladı. Bununla birlikte Red Dead Redemption 2, GTA 5, The Last of Us Part I, Cyberpunk 2077 ve Hogwart Legacy dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25 yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi futbol oyunları arasında yer alan yapım 2.599,99 TL yerine 519,99 TL'ye satılmaya başlandı.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 Revolution yüzde 90 oranında indirime girdi. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunun fiyatı 1.499,99 TL'den 149,99 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition ise 259 TL yerine 38,85 TL'ye satılıyor.

Far Cry 5 yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 1.499 TL yerine 224,85 TL'ye satılmaya başlandı. Far Cry 4 ise yüzde 80 oranında indirim ile 749 TL'den 149,80 TL'ye düştü. 

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 519,99 TL %80
Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 149,99 TL %90
Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 49,99 TL %90
Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL %90
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 149 TL 14,90 TL %90
Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 129,90 TL %90
Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL %85
Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL %85
Far Cry 4 749 tL 149,80 TL %80
Need for Speed Unbound 1.199,99 TL 167,99 TL %86
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL %85
Dead Space 1.799,99 TL 359,99 TL %80
GTA 5 1.049 TL 524,50 TL %50
Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL %75
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL %50
Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL %60
Hogwart Legacy 2.099 TL 524,75 TL %75
Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL %75
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL %50

Roblox Sonunda Açılıyor!
OYUN

Roblox Sonunda Açılıyor!

Roblox yasağı kalkıyor. Bir süredir Roblox'un ABD'deki merkez ofisinde olan Mustafa Sarıgül müjdeyi verdi. Peki Roblox ne zaman açılacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER