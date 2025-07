Epic Games'te Yaz İndirimi Başladı! Oyunlar Çok Ucuzladı

Epic Games Store'da Yaz İndirimi başladı. Bununla birlikte Red Dead Redemption 2, GTA 5, The Last of Us Part I, Cyberpunk 2077 ve Hogwart Legacy dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

31 Temmuz tarihinde saat 18.00'da sona erecek kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25 yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi futbol oyunları arasında yer alan yapım 2.599,99 TL yerine 519,99 TL'ye satılmaya başlandı.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 Revolution yüzde 90 oranında indirime girdi. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunun fiyatı 1.499,99 TL'den 149,99 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition ise 259 TL yerine 38,85 TL'ye satılıyor.

Far Cry 5 yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 1.499 TL yerine 224,85 TL'ye satılmaya başlandı. Far Cry 4 ise yüzde 80 oranında indirim ile 749 TL'den 149,80 TL'ye düştü.

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar