4828 TL Değerindeki 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta 4 Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Skull & Bones, Breakout Beyond, Blades of Fire ve Atomicrops isimli oyunlar bedava oldu. Skull & Bones ve Blades of Fire'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Diğer oyunlara oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Ayrıca oynaması ücretsiz olan Destiny 2'nin Final Shape, Lightfall, Witch Queen, Forsaken Pack, Shadowkeep isimli Beyond Light DLC'leri de ücretsiz oldu. Bu DLC'lere de tüm XBox kullanıcıları ulaşabilir.

Xbox mağazasında başlayan kampanya Breakout Beyond ve Atomicrops için 20 Temmuz tarihinde, Skull & Bones için 21 Temmuz tarihinde sona erecek. Blades of Fire ise 10 saat boyunca oynanabilecek.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?