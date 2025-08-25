2000 TL'lik Assassin's Creed Origins Neredeyse Bedavaya Satılıyor! Hemen Alın
Assassin's Creed serisinin sevilen oyunlarından Origins, Steam'de %90'lık indirim kampanyası aldı. 2000 TL'lik oyun kısa süreliğinde çerez parasına satılacak.
Ubisoft'un 2017 çıkışlı yapımı Assassin's Creed Origins, serinin en sevilen oyunlarından biri olarak oyun dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Şirketin yeni kampanyası kapsamında Steam'de indirime giren oyun, normalde 2000 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Şimdi ise 200 TL'ye kadar inmiş durumda.
Assassin's Creed Origins %90 İndirimle 200 TL'ye Düştü
Sadece ana oyun değil; Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition ve Assassin's Creed Origins - Gold Edition paketleri de %90 indirime girdi. Normalde 56 dolardan satılan Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition (2.296 TL) şu an 229 TL.
En üst paket olan Assassin's Creed Origins - Gold Edition ise normalde 80 dolara (3.280 TL) satılıyordu — şimdi ise sadece 328 TL. Assassin's Creed Origins indirim kampanyası yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.
Assassin's Creed Origins Fragmanı
Assassin's Creed Origins Sistem Gereksinimleri
PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series X/S platformları üzerinden oynanabilen Assassin's Creed Origins oyunu için belirlenen minimum ve maksimum sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz / AMD FX-6350 @ 3.9 GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD R9 270 (2GB VRAM)
- Depolama: 42 GB boş alan
Maksimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz / AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD R9 280X (4GB VRAM)
- Depolama: 42 GB boş alan