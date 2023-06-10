Assassin's Creed Serisi Steam'de İndirimde: %85'e Varan İndirimler!

Steam'in merakla beklenen yaz indirimlerine kısa bir süre kala tüm Assassin's Creed serisini kapsayan Assassin's Creed Franchise paketi %85'e varan indirimde.

8 Haziran'dan 15 Haziran'a kadar sürecek olan Assassin's Creed Franchise indirimi seride yer alan tüm oyunları kapsıyor.

Tek tek indirimle erişebileceğiniz oyunların yanı sıra tüm oyunların yer aldığı paketi de indirimli fiyattan satın alabiliyorsunuz. 4.728 TL fiyat etiketine sahip paket, %80 indirimle 1.052 TL'ye satılıyor.

Günümüzde özellikle 1.000 TL'yi aşan oyun sayısının fazlasıyla artması göz önüne alındığında bu paket bu fiyat ile tüm seriyi oynamanıza olanak tanıyabilir.

Tüm paketin yanı sıra tek tek oyunların girdiği indirim oranı ve indirimli fiyatları ise şu şekilde:

Assassin's Creed Steam İndirimleri

Oyun İndirim Oranı İndirimli Fiyat Assassin's Creed Unity %75 87,25 TL Assassin's Creed Rogue %70 68,70 TL Assassin's Creed Syndicate %75 117,25 TL Assassin's Creed Black Flag - Gold Edition %70 140,70 TL Assassin's Creed: Director's Cut Edition %70 35,70 TL Assassin's Creed 2 %70 35,70 TL Assassin's Creed III Remastered %75 117,25 TL Assassin's Creed Freedom Cry %60 71,60 TL Assassin's Creed Origins %85 104,85 TL Assassin's Creed Odyssey %80 139,80 TL Assassin's Creed Revelations - Gold Edition %67 75,57 TL Assassin's Creed Valhalla %75 174,75 TL

Tüm Assassin's Creed indirimlerinin bulunduğu Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.