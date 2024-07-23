Assassin's Creed Shadows'a Japon Hayranlardan Gelen Sert Eleştiriye Cevap Gecikmedi!

Assassin's Creed Shadows'un geliştirici ekibi, oyunun pazarlama kampanyasında yer alan bazı unsurların Japon hayranlar tarafından olumsuz olarak eleştirilmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, ekibin bu unsurlardan dolayı özür dilediği ve oyunun Kasım ayında piyasaya sürülmesiyle birlikte gelişmeye devam edeceği belirtildi. Peki eleştiriler neyden kaynaklanıyor? İşte ayrıntılar...

Assassin's Creed Shadows Eleştirileri Neyden Kaynaklandı?

Ubisoft'un sosyal medya üzerinden hem İngilizce hem de Japonca olarak yayınladığı açıklamada, oyunun tanıtımında kullanılan bazı unsurların Japon topluluğunda endişeye yol açtığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ay, Ubisoft, oyunun Collector's Edition'ında yer alan ve modern bir yeniden canlandırma grubunun logosunu içeren sanat eserleri nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

The Assassin's Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2024

Açıklamada ayrıca, oyunun karakterlerinden biri olan tarihi Siyah samuray Yasuke'ye yönelik eleştirilere de yer verildi. Yasuke'nin tasviri ve oyuna dahil edilmesi bazı çevreler tarafından tartışma konusu olmuştu.

Ubisoft, Assassin's Creed oyunlarının gerçek tarihsel olaylardan ve figürlerden ilham alan kurgusal eserler olduğunu ve her zaman özgünlük için çabaladıklarını söyledi. Ayrıca, oyunun geliştirilmesi sırasında Japonya'dan tarihçiler ve danışmanlar da dahil olmak üzere birçok kişiyle işbirliği yapıldığı da ifade edildi.

Ancak Ubisoft, şirket dışındaki kişilerin, yaratıcı ekiplerin aldığı kararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığı açıklarken, ekibin de eleştirilerin hedefi olmaması gerektiğini savundu.