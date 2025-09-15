İndirim Yaradı: 10 Yıllık Oyun Rekor Kırdı!

Dünyanın en büyük oyun serilerinden biri olan Assassin’s Creed, 2014 yılında piyasaya sürdüğü Unity ile oyunculara unutulmaz bir deneyim sundu. Paris’in devrim dönemindeki atmosferini yansıtan bu oyun, aradan geçen yıllara rağmen binlerce kişi tarafından oynanmaya devam ederek en popüler yapımlar arasında yerini koruyor.

Söz konusu yapım popüler dijital oyun platformu Steam’de son yılların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırmayı başardı. İşte ayrıntılar...

Assassin’s Creed Unity Oyuncu Sayısı Rekoru Kırdı

Söz konusu yapım, ilk çıkışında çok sayıda bug nedeniyle oyuncuların sert eleştirilerine maruz kalmış ve oyun tarihinin en kötü lansmanlarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Ancak geliştirici Ubisoft, zaman içinde hataları düzelterek oyunu toparladı ve başlangıçta yoğun olan olumsuz yorumlar yerini büyük ölçüde olumlu geri dönüşlere bıraktı.

SteamDB verilerine göre Assassin’s Creed Unity, 24 saat içinde 4 bin 522 oyuncuya ulaşarak Eylül 2023’ten bu yana gördüğü en yüksek oyuncu sayısına imza attı. 11 yıllık oyunun birden bire çok fazla oynanmaya başlama sebebi ise yapımın yüzde 85 indirime girmesiyle 4,49 dolara satılması.

Assassin's Creed Unity Konusu

Assassin’s Creed Unity, oyuncuları Fransız Devrimi’nin kaotik atmosferine götürüyor. Suikastçı Arno Dorian’ın hikâyesini merkezine alan yapım, oyunculara devrimle sarsılan Paris sokaklarında özgürce dolaşma imkânı sunuyor.

Assassin's Creed Unity Sistem Gereksinimleri

Gereksinim Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha iyisi RAM 6 GB 8 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB VRAM) Depolama 50 GB kullanılabilir alan 50 GB kullanılabilir alan

