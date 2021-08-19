Yarış Oyunu Assetto Corsa Mobile Çıkış Tarihi Açıklandı

Assetto Corsa Mobile çıkış tarihi paylaşıldı. PC ve konsollarda yer alan popüler yarış oyunu çok yakında iOS platformuna da gelecek. Peki, Asetto Corsa'nın mobil sürümü neler sunacak, PC ve konsol sürümünden farklı mı olacak? Mobil yapıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Assetto Corsa Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu

Kunos Simulazion tarafından geliştirilen Assetto Corsa, ilk olarak PC platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Simülasyon yarış oyunu türündeki video oyunu daha sonra PlayStation 4 ve Xbox One platformları için satışa sunulmuştu.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yarış oyununu mobil platforma da çıkarmak için geliştirici ekip kolları sıvamıştı. Assetto Corsa iOS sürümünün ne zaman çıkacağı belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre Asetto Corsa Mobile, 31 Ağustos 2021 tarihinde iOS platformuna özel olarak çıkışını gerçekleştirecek. Oyun, bu ayın sonunda 4,99 euro fiyat etiketi ile App Store üzerinden satışa sunulacak.

Başarılı oynanış sistemi ile ön plana çıkan simülasyon yarış oyunu, iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için sıfırdan tasarlandı fakat örneğin ses efekti gibi ögeler PC ve konsol sürümünden alındı. Mobil oyunda 59 lisanslı araba ve 500 adet araba görümünü kişiselleştirme seçeneği yer alacağı belirtildi. Görünüşe gçre araba kişiselleştirme konusunda geniş bir yelpaze sunulacak.

Asetto Corsa'nın mobil sürümünde yarışabileceğiniz dokuz adet lisanslı pist bulunacak. Lisanslı pistlerin listesi şu şekilde:

Imola

Brands Hatch

Red Bull Ring

Vallelunga

Mugello

Barcelona

Laguna Seca

Silverstone

Zandvoort

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Asetto Corsa Mobile altı oyun modu sunacak. Oyunda yer alacak modlardan bir tanesi olan "Free Practice", oyuncuların oyunun oynanış sistemine alışması için oldukça önemli bir yere sahip olacak. Dolayısıyla oyuncuların diğer modları oynamadan önce bu modda oyunun kontrollerine alışabilir.

"Classic Race" isimli oyun modunda oyuncular yarışı birinci olarak tamamlamaya çalışacak. "Time Attack" isimli modda ise oyuncular belirli bir rekoru kırmaya çalışacak. "Endurance" modunda oyuncular ek zaman kazanmak için pistin belirli noktalarındaki ögeleri alması gerekecek. "Overtake" modunda oyuncular bu kez diğer araçları sollayarak ek zaman kazanabilecek.