Assetto Corsa, Steam'de Büyük İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam'deki Hafta Boyu Fırsatları'nın bir parçası olarak sunulan Assetto Corsa indirimi, PC oyuncularının neredeyse on yıllık otomobil simülasyonuna mükemmel bir fiyata sahip olmalarını sağlıyor.

Assetto Corsa, 1,04 Dolara Düştü

Her hafta bir dizi oyunda büyük oranlarda indirimler sunan Steam, bu haftaki indiriminde 27 Haziran'a kadar Assetto Corsa'yı %90 indirimle yalnızca 1,04 dolara oyuncularla buluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bu indirim oranının Assetto Corsa tarihindeki en yüksek indirim oranı olduğunu belirtelim.

Assetto Corsa 2024'te Oynanır mı?

İnternet ortamında meme hâline gelen "old but gold" yani eski ama iyi ifadesi tam da Assetto Corsa tarzı oyunlar için söylenebilir.

2014 yılında piyasaya sürülen Assetto Corsa, birçok oyuncu tarafından hâlâ türünün en iyi temsilcilerinden biri olarak görülüyor. Oyun, gelişmiş fizik ve aerodinamik ile gerçekçiliği amaçlayarak sürükleyici bir sürüş deneyimi sunuyor.

Oyunun geniş bir modlama topluluğuna sahip olduğunu ve hayranların geliştiriciler tarafından oluşturulan temeli genişleterek kelimenin tam anlamıyla tonlarca içerik eklediğini de belirtmek gerek. Oyunun bağımlıları diyebileceğimiz topluluğu hâlâ oyuna dair yeni modlar yapmaya ve paylaşmaya devam ediyor, bu da oyunun potansiyel olarak yüzlerce saatlik yarış keyfi sağlayabileceği anlamına geliyor.

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