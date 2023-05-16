Asteroit Kuşağı'nda Su Tespit Edildi

Geçtiğimiz yıl uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, ilginç keşifler yapmaya devam ediyor. Son günlerde Güneş Sistemi'nin ana Asteroit Kuşağı'nı JWST ile birlikte izleyen bilim insanları, su içeren bir asteroit tespit etti.

239P/Read isimli kuyruklu yıldızın etrafında su buharı olduğu doğrulandı. Bilim insanları tespit edilen suyun, Dünya'daki okyanusları oluşturan su ile aynı olduğunu düşünüyor.

Dünya'daki Suyun Kaynağı Asteroitler Olabilir

Şimdiye kadar üretilen en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin erken dönemindeki karmaşa sırasında oluştuğu düşünülen Asteroit Kuşağı'na çevrildi. Özellikle kuyruklu yıldızları inceleyen bilim insanları, 238P/Read isimli asteroitin etrafında su buharı olduğunu belirtti.

Webb Gezegen Bilimi Projesi'nde çalışan bilim insanı Dr. Stefanie Milam, "Bildiğimiz kadarıyla evrende yaşam barındıran tek gezegen olan Dünya'mızdaki suyun buraya nasıl geldiği hala gizemini koruyor." dedi. Milam'a göre yapılan yeni keşifle birlikte okyanuslardaki suyun kaynağı tespit edilmiş olabilir.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen verilere göre asteroitin içerisinde karbondioksit bulunmuyor. Bilim insanları, bu sonucun oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtti. Çünkü asteroitlerde buharlaşabilen maddeler içerisinde %10 oranında karbondioksit bulunması gerekiyor.

Konuya dair açıklamada bulunan Michael Kelley, asteroitin milyonlarca yıl içerisinde karbondioksiti su içeriğinen daha hızlı bir şekilde kaybedebileceğini belirtti. James Webb Uzay Teleskobu, Asteroit Kuşağı'nın gizemlerini ortaya çıkarmak için incelemelere devam edecek.