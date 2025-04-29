Telefon Değil Resmen Tuğla: Aston Martin F1 Logolu Telefon Yolda

Aston Martin'in elektrikli otomobil planları yine rafa kalktı, en erken 2030'a kaldı. Ama bu sessizlik boşa değilmiş. Şirketin Formula 1 takımı, Aston Martin Aramco F1 Team, şimdi çok daha farklı bir kulvarda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor: Akıllı telefon sektörü.

Evet, Aston Martin logolu bir telefon iddiası gündemde. Ama üretici tarafı Çin'e ait olacak. İddialar genelde sızıntılarla gündeme gelen Ice Universe'e ait. Marka konusunda şimdilik ağzını sıkı tutsa da, telefonun karanlıkta bırakılmış bir siluetini paylaşarak söylentiyi alevlendirmiş durumda.

X'teki paylaşım şöyleydi:

Aston Martin F1 co-branded phone is coming? It is rumored to be a Chinese brand! pic.twitter.com/GK2AtzCikS — I'm back！ (@UniverseIce) April 29, 2025

Geçmişte Aston Martin & Samsung İş Birliği Yapıldı

Aston Martin adı daha önce de çeşitli telefonlarda karşımıza çıktı. Nokia ve Acer gibi markalarla yapılan sınırlı sayıda üretimler olmuş, Samsung da Galaxy Z Fold2 için Aston Martin Racing temalı özel bir versiyon üretmişti. Hatta şeffaf telefon gibi absürt tasarımlar bile denenmişti.

Peki bu sefer hangi Çinli markayla iş birliği yapılıyor?

vivo büyük ihtimalle bu kulvarda değil, çünkü halihazırda BMW ile çalışıyorlar. Honor, Porsche Design ile yakın. Lamborghini ise Oppo ve Redmi iş birlikleriyle zaten başka bir kulvarda. Geriye çok az ihtimal kalıyor. Burada da devreye Geely giriyor.

Geely ile Ortaklık Yapabilir

Çinli otomotiv devi Geely; 2023'te Aston Martin'in en büyük üçüncü hissedarı olmuştu. Aynı zamanda Meizu'nun da sahibi. Meizu geçtiğimiz aylarda Geely'nin Lynk & Co markasıyla bir akıllı telefon projesine başlamıştı. Yani Aston Martin F1 logolu telefonun Meizu imzalı olması gayet olası duruyor.

Siz ne dersiniz? Aston Martin sizce hangi Çinli şirketle anlaşma yapacak? Yorumlarda buluşalım.