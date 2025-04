Telefon Değil Resmen Tuğla: Aston Martin F1 Logolu Telefon Yolda

Aston Martin'in elektrikli otomobil planları yine rafa kalktı, en erken 2030'a kaldı. Ama bu sessizlik boşa değilmiş. Şirketin Formula 1 takımı, Aston Martin Aramco F1 Team, şimdi çok daha farklı bir kulvarda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor: Akıllı telefon sektörü.

Evet, Aston Martin logolu bir telefon iddiası gündemde. Ama üretici tarafı Çin'e ait olacak. İddialar genelde sızıntılarla gündeme gelen Ice Universe'e ait. Marka konusunda şimdilik ağzını sıkı tutsa da, telefonun karanlıkta bırakılmış bir siluetini paylaşarak söylentiyi alevlendirmiş durumda.

X'teki paylaşım şöyleydi:

Aston Martin F1 co-branded phone is coming? It is rumored to be a Chinese brand! pic.twitter.com/GK2AtzCikS