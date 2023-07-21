Uydu Şirketi Astranis, B Planına Geçme Kararı Aldı!

Amerika'da faaliyetlerini sürdüren uydu şirketi Astranis yaptığı açıklamada, ilk ticari internet uydusunda bir sorun yaşadıklarını belirtti.

Astranis, mayıs ayı başında Alaska için hazırladığı ilk ticaret uydusunu SpaceX Falcon Heavy üzerinde fırlamıştı. Özel internet uydusu için fırlattığı Arcturus, bugün yapılan açıklamaya göre teknik bir arıza yaşadı.

Astranis Zorunlu Değişikliğe Gitti

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Astranis CEO'su John Gedmark, uydunun, güneş dizilimi sürücü düzeneğinde "birdenbire önemli bir sorun yaşadığını" söyledi.

Yaşanan arıza sonrası şirket B planına geçme kararı aldı. Astranis, göndermiş olduğu uydu ile benzer özelliklere sahip yeni bir uydu daha gönderecek. UtilitySat adı verilen bu uydu yaklaşık 400 kilogram ve gönderilen uydudan daha az donanıma sahip.

Uyduları geleneksel uydu üreticilerine göre daha hızlı ve daha yüksek miktarlarda inşa ettiklerini belirten Gedmark, yaşanan arızanın görevde kısa süreli bir gecikme yaşatacağını söyledi.