Şaşıracaksınız: Astronotlar Uzayda Nasıl Spor Yapıyor? (Video)

Türkiye'nin uzaya olan ilgisi ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile büyük oranda arttı. Bu sayede astronotların uzayda neler yaptığına dair daha fazla araştırma yapıyoruz ve onların rutinleriyle daha fazla ilgileniyoruz. Peki, astronotlar uzayda zinde kalabilmek için nasıl spor yapıyorlar? Bunlar için gerekli ekipmanları var mı?

NASA astronotu Loral O’Hara, 5 Nisan 2024'te Dünya'ya geri dönmeden önce uzayda tam 203 gün geçirdi. Yerçekimsiz ortamda bu kadar uzun süreler kalmanın kaslara ve kemiklere olan zararını dikkate aldığımızda, O’Hara'nın bu süre boyunca spor yaparak zinde kaldığını söylemek yanlış olmaz.

A little glimpse into our space gym on @Space_Station 🏋️‍♂️🏃‍♀️🚴‍♀️



We have 2.5 hours of exercise scheduled daily, usually around 60 minutes of weightlifting and 30-50 minutes of cardio (running or cycling). While any exercise program has its challenges, I found it really enjoyable to… pic.twitter.com/B27izDYEaJ