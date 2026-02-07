NASA'dan Tarihi Karar: iPhone Uzaya Gidiyor

NASA, uzay fotoğrafçılığında yeni bir çağın kapısını araladı. Buna göre astronotlar artık uzaya gidern yanlarında akıllı telefon götürebilecek. Bugüne kadar güvenlik riskleri nedeni ile izin verilmeyen iPhone'lar, 11 Şubat'ta ilk etabı başlayacak olan Artemis II görevi ile birlikte uzaya çıkacak. Böylelikle astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ve Ay'ın yörüngesindeki maceraları yüksek çözünürlüklü ve samimi pozlarla belgelenecek.

Astronotlar Uzayda iPhone Kullanabilecek

İnsanlığın uzay macerasının başlamasının üzerinden neredeyse 70 yıl geçti. Bu sürede gelişen teknoloji, uzay yolculuğunu çok daha kolay ve erişilebilir hale getirdi. Öyle ki 2025'te SpaceX neredeyse her iki günde bir uzaya yeni bir roket fırlattı. Tam 28 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti ve tam 70 kişi Blue Origin ile Virgin Galactic gibi şirketlerle uzay yolculuğunu deneyimledi.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen uzay yolculuğu hala oldukça riskli ve en ufak hata bile bir felaket ile sonuçlanabilir. Tam da bu nedenle astronotların bugüne kadar uzay yolculuklarında yanlarında akıllı telefon bulundurmalarına izin verilmiyordu. Kısa bir süre önce alınan kararla bu durum değişti. NASA Yöneticisi Jared Isaacman, astronotların artık uzay görevlerine giderken yanlarında akıllı telefon götürebileceklerini açıkladı.

Yeni uygulama, SpaceX Crew-12 ve Artemis II görevleriyle birlikte hayata geçecek. 11 Şubat'ta fırlatılacak ve dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan rokette dört adet telefon da bulunacak. Böylece astronotlar, kalkış anından itibaren tüm maceralarını daha kolay bir şekilde belgeleyebilecek. Ayrıca evet uzayda Wi-Fi var. Daha ilginç olan ise Mart ayında başlayacak Artemis II görevi olacak.

Bildiğiniz üzere NASA, Artemis görevleri ile Ay'a geri dönmeye hazırlanıyor. Artemis II ise bu doğrultuda atılan önemli adımlardan biri olacak. Astronotlar Mart ayında Ay'ın yörüngesinde 10 günlük bir görev için yola çıkacak. Yani ISS'in yanı sıra Ay'dan da eşsiz manzaralar görebileceğiz. NASA, astronotların hangi marka ve model telefonlar götüreceklerini açıklamadı. Ancak iPhone 17 Pro gibi amiral gemisi modeller kullanılması olası.

Elbette ki herhangi bir üretici NASA ile özel bir anlaşma yaparak durumu ticarileştirebilir ve Ay'ı gerçekten fotoğraflayan ilk telefon olarak tarihe geçmek isteyebilir. Elbette ki bunlar şimdilik tahminden ibaret. Siz "Madem uzayda telefon yok o fotoğraf ve videoları nasıl çekiyorlar?" sorusunu sormadan cevaplayalım. Çeşitli raporlara göre NASA'nın Uluslarası Uzay İstasyonu'nda halihazırda kullandığı 2016 model bir Nikon DSLR kamera ve GoPro modelleri var.

Bu cihazlar her ne kadar "yeterli" performans sunsa da bir telefon kadar kolay ve pratik değil. Bildiğiniz üzere ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zamanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir "telefon görüşmesi" gerçekleştirmişti. Ancak buradaki "telefon görüşmesi" ibaresi sizi yanıltmasın. Bu Gezeravcı'nın kendi telefonu ile değil, NASA'nın iletişim sistemleri üzerinden gerçekleşen bir gelişmeydi.