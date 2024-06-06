ASUS, Performansıyla Göz Dolduran ProArt P16'yı Türkiye'de Satışa Çıkardı!

Asus, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda kısa süre önce sizlere ASUS, yeni yapay zeka destekli Copilot+ bilgisayarı Zenbook S 16'nın Türkiye’de ön siparişe açıldığından bahsetmiştik. Şimdi ise ASUS, ProArt P16 / ProArt PX13 / ProArt PZ13 modellerinden oluşan yeni dizüstü bilgisayar serisini tanıttı.

Üstelik bunlar arasında AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4070 ile dikkat çeken ASUS ProArt P16, ön siparişe açıldı. Peki ASUS ProArt P16 özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor?

ASUS ProArt P16, En Yeni Ryzen AI 300 Serisi İşlemci ile Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

ASUS ProArt P16, Türkiye'de 117.999,00 TL'den ön siparişe açıldı. Eğer siz de bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak ASUS'un resmi internet sitesindeki ürün sayfasına olaşabilir ve ASUS ProArt P16'ya göz atabilirsiniz.

ASUS ProArt P16, gücünü AMD'nin Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden alıyor. Söz konusu güçlü CPU'ya ise NVIDIA'nınGeForce RTX 4070 ekran kartı modeli eşlik ediyor. Böylelikle bu ürün hem iş hem de günlük kullanımlarda yoğun işlem gücü gerektiren durumlarda sizi yarı yolda bırakmıyor.

Bellek tarafında ise bizi 64 GB RAM ve 2 TB SSD depolama alanı karşılıyor. Bu da ASUS ProArt P16'nın uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olduğunu kanıtlıyor. Ekran tarafına baktığımızda ise 16 inç boyuta sahip ve 4K çözünürlük destekleyen OLED bir panel görüyoruz.

Bu harika ekran da ister profesyonel ister hobi tüm çalışmalarınızda size en iyi renk doğruluğunu ve seyir keyifini yaşatıyor. 16 inç ProArt P16 dizüstü bilgisayar ayrıca sadece 14,9 mm inceliğinde ve 1,85 kg hafifliğinde. Bu ölçüler siyah kasa ile de birleşince ortaya eşsiz bir görüntü çıkıyor.

Bağlantı çeşitliliğinde ise Wi-Fi 7 teknolojisi ve ultra hızlı 40 Gbps USB 4 Type-C'ye ek olarak, HDMI 2.1 FRL, UHS-II MicroSD kart okuyucu, ses jakı ve standart USB 3.2 Gen 2 Type-A ile tüm ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor. Tüm özelliklerine ise aşğıdan göz atabilirsiniz.