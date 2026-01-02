Teknoloji Devinden Şok Karar: Akıllı Telefon Pazarından Belirsiz Süreliğine Çekildi

Asus akıllı telefon pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, artan donanım maliyetleri ve rekabetçi pazar koşullarının kar marjlarını daraltması nedeniyle 2026 yılında yeni bir telefon tanıtmayacak. Bu durumun kalıcılığı ise pazar koşullarına göre değişecek.

Asus Akıllı Telefon Pazarından "Geçici Olarak" Çekildi

Zorlaşan pazar koşulları Asus'u bıktırdı. Artan maliyetler nedeniyle operasyonlarını sürdürmekte zorlanan şirket, 2026 yılında yeni bir telefon tanıtmayacak. Bu doğrultuda merakla beklenen Asus Zenfone 13 ve ROG Phone 10 gibi modelleri de kullanıcılarla buluşmayacak.

Kararın arkasındaki neden ise yukarıda da belirttiğimiz üzere ekonomik. Bildiğiniz üzere yapay zeka teknolojilerindeki ani yükseliş, veri merkezlerinin sayısını artırdı. Bu da bir talep patlaması yaratarak DRAM ve NAND gibi belleklerin fiyatlarının fırlamasına neden oldu.

Bu durum A'dan Z'ye neredeyse bütün teknoloji şirketlerini etkilerken, artan maliyetlerden dolayı ilk havlu atan üretici ise Asus oldu. Şirket 2026 yılında yeni model tanıtmayacak ve mevcut modeller için üretim yapmayacak.

Bunun kalıcı bir karar olup olmadığı ise şimdilik belirsiz. Asus, bunun bir kapanma değil duraklama olduğunu açıkladı. Ancak geri dönüş için bir tarih vermedi. Şirket 2027'de piyasa koşullarını değerlendirecek ve bir ihtimal o zaman geri dönecek.

Mevcut kullanıcılar için ise endişe edecek bir durum yok. Zenfone 12 Ultra ve ROG Phone 9 gibi modeller yazılım güncellemeleri almaya devam edecek. Garanti süreçlerinda de herhangi bir aksama olmayacak.

Asus, günden güne kötüleşen tedarik zinciri krizinin ilk kurbanı oldu. Ne yazık ki sonuncusu olmayacak. Fiyatları artıramayan ya da yüksek fiyatlı ürünlere alıcı bulamayan daha pek çok şirket, önümüzdeki aylarda ya geçici ya da kalıcı olarak hayatımızdan çıkacak.