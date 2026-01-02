Samsung, Galaxy S26 Ultra ile birlikte kullanıcılarına yepyeni bir gizlilik özelliği sunmaya hazırlanıyor. Şirketin "Privacy Display" adını verdiği bu özellik, kullanıcılara istedikleri zaman açıp kapatabilecekleri bir hayalet ekran sunuyor. Son olarak bu özelliğin nasıl çalışacağını gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Görüntülendi.

Samsung'un şubat ayında tanıtacağı Galaxy S26 Ultra, pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Bunlardan en çok dikkat çeken ise kuşkusuz "Privacy Display" olacak. Bilmeyenler için bu özellik halk arasında hayalet ekran olarak bilinen ekran koruyucuların sağladığı gizliliği telefonlarınıza getiriyor.

Ekrandaki görüntü sadece doğrudan karşıdan bakan akıllı telefon kullanıcısına görünüyor. "Gözü ekranınıza takılan" diğer kişiler ise sadece siyah bir karaltı görüyor. İşlevselliği nedeniyle pek çok kişi bu ekran koruyucuları kullanıyor.

En büyük dezavantajı ise ekranın genel olarak olduğundan daha karanlık görünmesi. Samsung ise hayal ekran teknolojisini istediğiniz zamana kapatıp açabileceğiniz bir formatta Galaxy S26 Ultra modeline entegre etmeye çalışıyor.

Daha önce şirketin bu özellik üzerinde çalıştığını bildirmiştik. Şimdi ise nasıl çalışacağı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayan ekran görüntüleri ortaya çıktı. Özelliği kullanmanın birkaç farklı yolu olacak.

Ayarlar uygulamasından ve hızlı ayarlar üzerinden aktif edilebilir olan bu özellik, belirli koşullarda çalışması için de şartlanabilecek. Örneğin Instagram ya da WhatsApp'ı açtığınızda otomatik devreye girmesini sağlayabileceksiniz.

Ya da belirli bir uygulama bildirim attığında hayalet ekranın aktif olması için ayarlama yapabileceksiniz. Şifre girmeniz gereken anlarda da devreye girecek olan bu özellik, istediğiniz zaman da kapatılabilecek.

Hayalet ekran özellikli ekran koruyuclar halihazırda bizlere bu özelliği sunuyor. Ancak bu ekran koruyucuları çıkaramadığınız için ekranınız hep karanlık kalıyor. Bu da genel kullanıcı deneyimine zarar veriyor.

Samsung ise bu sorunu ortadan kaldırım bir deneyim sunacak. Bilinmeyen şey ise bunun Galaxy S26 Ultra'ya özel olup olmadığı. Şu ana kadar gördüğümüz tüm sızıntılar bunun Galaxy S26 Ultra'da karşımıza çıkacak bir özellik olduğu yönünde.

Ancak bu bizim bildiklerimizin sınırlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Samsung'un bunu donanımsal mı yoksa yazılımsal olarak mı sağladığı belirsiz. Eğer özel bir donanım değilse Galaxy S26 serisinin tüm modelleri ve One UI 8.5 güncellemesi alan tüm Samsung telefonlar hayalet ekran özelliği kazanabilir.