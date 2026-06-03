ASUS Oyun Canavarı Bilgisayar Tanıttı! Intel İşlemci ve Dahası

Computex 2026 etkinliğinde teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. ASUS, bu etkinlikte 2026 TUF Gaming 16 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Böylece bilgisayarın bazı özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Laptop, çok güçlü donanım sayesinde kaliteli grafiklere sahip oyunları bile sorunsuz çalıştırabilecek.

ASUS 2026 TUF Gaming 16'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i7 14650HX

Intel Core i7 14650HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5070 RAM: 64 GB'a kadar

64 GB'a kadar Depolama: 2 TB'a kadar

2 TB'a kadar Portlar: RJ45 ethernet, güç girişi, HDMI, 3 x USB-A, USB-C

RJ45 ethernet, güç girişi, HDMI, 3 x USB-A, USB-C Aydınlatmalı Klavye: Var.

Bilgisayarda çift fan ve üç ısı borusu bulunuyor. Bu fanlar, turbo modda tam yük altındayken bile gürültüyü 40 dB'nin altında tutabiliyor. Böylece oyuncular uzun süre boyunca oyun oynadığında bile fan gürültüsü ile karşılaşmıyor. Bu da genel bilgisayar kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Soğutma sistemi ayrıca bilgisayarın her zaman serin kalmasına yardım ediyor. Bu arada ekran özelliklerinin henüz açıklanmadığını belirtelim.

ASUS 2026 TUF Gaming 16'nın İşlemcisi Nasıl?

ASUS 2026 TUF Gaming 16'ta Intel'in çok güçlü işlemcisi Core i7 14650HX bulunuyor. İşlemcide sekiz adet verimlilik çekirdeği ve sekiz adet performans çekirdeği olmak üzere toplamda 16 çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Performans çekirdekleri normalde 2.20 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 5.20 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Verimlilik çekirdekleri ise normalde 1.60 GHz hızında çalışırken bu hız, turbo modda 3.70 GHz hıza çıkabiliyor. Bilgisayar DDR5 RAM teknolojisnii destekliyor. Bu DDR5, DDR4'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

ASUS 2026 TUF Gaming 16'nın Ekran Kartı Nasıl?

Dizüstü bilgisayarda Blackwell mimarisine sahip olan NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı yer alıyor. Bu ekran kartının 12 GB VRAM'e sahip olduğunu belirtelim. RTX 5070'te daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlayan bazı özellikler mevcut. Bunlar arasında DLSS 4.5, Reflex 2 ve Ray Tracing (Işın İzleme) bulunuyor.

Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum seviyeye indiriyor. Böylece Valorant rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor.

ASUS 2026 TUF Gaming 16'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Dizüstü bilgisayarın arka tarafında RJ45 ethernet, güç girişi ve HDMI portu bulunuyor. Yan taraflarda ise üç adet USB-A portu ve bir adet USB-C portu yer alıyor. RJ45 ethernet portu, yüksek hızlı kablolu internet bağlantısı imkânı sağlıyor. Bu, özellikle çevrim içi tabanlı oyunlarda, büyük boyutlu dosya gönderiminde ve görüntülü görüşmelerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Intel Core i7 14650HX ve RTX 5070'in Oyun Performansı Nasıl?

ASUS 2026 TUF Gaming 16 Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS 2026 TUF Gaming 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda 2026 TUF Gaming 16 da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Fiyat etiketinin henüz açıklanmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda ASUS 2026 TUF Gaming 16'nın oldukça iddialı bir dizüstü bilgisayar modeli olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarda yer alan işlemci ve ekran kartını göz önünde bulundurduğumda GTA 5'ten Black Myth: Wukong'a kadar büyük bütçeli çoğu oyunun sorunsuz oynanabileceğini söyleyebilirim. Aydınlatmalı klavye ise özellikle gece bilgisayar kullanırken önemli bir avantaj sağlayacaktır.