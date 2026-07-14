990 Gram Ağırlığında Bilgisayar Tanıtıldı! 120Hz OLED Ekran ve Dahası

ASUS, A14 Air 2026'yı tanıttı. Böylece dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, yalnızca 990 gram ağırlığında. Bu sayede bilgisayar gün içinde rahatça taşınabiliyor. Laptopta ayrıca AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor.

ASUS A14 Air 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel

1800 x 2880 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit İşlemci: AMD Ryzen 9 8945H

AMD Ryzen 9 8945H Ekran Kartı: Radeon 780M

Radeon 780M RAM: 16 GB / 32 GB

16 GB / 32 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Batarya: 70Wh

70Wh Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth

Wi-Fi 6 ve Bluetooth Portlar: 1 x USB4, 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

1 x USB4, 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi Ağırlık: 990 gram

990 gram Kalınlık: 14,9 mm

14,9 mm İşletim Sistemi: Windows 11

ASUS A14 Air 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

600 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen bilgisayarın 14,9 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

ASUS A14 Air 2026'nın İşlemcisi Nasıl?

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarı gücünü AMD Ryzen 9 8945H işlemcisinden alıyor. Zen 4 mimarisine sahip olan işlemcide sekiz adet çekirdek bulunuyor. Zen 5 mimarisi, bir önceki nesil olan Zen 3'e kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Bu arada işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Transistörler arasındaki mesafe azaldıkça işlemcideki akım daha az güç tüketerek hareket ediyor. Bu da işlemcinin yüksek hızlara ulaşırken bile rakiplerine göre daha az ısınmasını sağlıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Bilgisayar boşta dururken, internette gezerken veya sistemi zorlamayacak işler yaparken işlemci 1.5 GHz-2.5 Ghz civarında hızda çalışıyor. Böylece gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci otomatik olarak turbo moduna geçiyor. Bununla bilrikte hız 5.2 GHz'ye kadar çıkıyor.

ASUS A14 Air 2026'nın Ekran Kartı Nasıl?

ASUS A14 Air 2026'da entegre Radeon 780M ekran kartı bulunuyor. Dahili ekran kartında RDNA 3 mimarisi mevcut. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Radeon 780M'de AMD FSR 3 özelliği mevcut. Bu özellik, destekleyen oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılmasını sağlıyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

ASUS A14 Air 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?

ASUS A14 Air 2026'nın portları arasında bir adet USB4, bir adet USB-C, iki adet USB-A, bir adet HDMI ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi 6 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

ASUS A14 Air 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS A14 Air 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS A14 Air 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

ASUS A14 Air 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

ASUS A14 Air 2026 için 6 bin 799 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 47 bin 167 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 56 bin TL civarında olabilir. ASUS A14 Air 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra bilgisayarın çok hafif olduğunu da belirteyim. Bu sayede laptop gün içinde kolayca taşınabilecek.