990 Gram Ağırlığında Bilgisayar Tanıtıldı! 120Hz OLED Ekran ve Dahası
ASUS A14 Air 2026'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, çok hafif olan dizüstü bilgisayar neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- ASUS A14 Air 2026 için 6 bin 799 yuan (47 bin 167 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- 14 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayarda OLED ekran, 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 120HZ yenileme hızı, 600 nit parlaklık, 32 GB'a kadar RAM seçenekleri, ve 1 TB SSD bulunuyor.
- 990 gram ağırlığındaki bilgisayarda AMD Ryzen 9 8945H işlemcisi ve Radeon 780M entegre ekran kartı yer alıyor. Portlar arasında ise bir adet USB4, bir adet USB-C, iki adet USB-A, bir adet HDMI ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi mevcut.
ASUS, A14 Air 2026'yı tanıttı. Böylece dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, yalnızca 990 gram ağırlığında. Bu sayede bilgisayar gün içinde rahatça taşınabiliyor. Laptopta ayrıca AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor.
ASUS A14 Air 2026'nın Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 600 nit
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8945H
- Ekran Kartı: Radeon 780M
- RAM: 16 GB / 32 GB
- Depolama: 1 TB SSD
- Batarya: 70Wh
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth
- Portlar: 1 x USB4, 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi
- Ağırlık: 990 gram
- Kalınlık: 14,9 mm
- İşletim Sistemi: Windows 11
ASUS A14 Air 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?
14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.
600 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.
120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen bilgisayarın 14,9 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.
ASUS A14 Air 2026'nın İşlemcisi Nasıl?
ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarı gücünü AMD Ryzen 9 8945H işlemcisinden alıyor. Zen 4 mimarisine sahip olan işlemcide sekiz adet çekirdek bulunuyor. Zen 5 mimarisi, bir önceki nesil olan Zen 3'e kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Bu arada işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.
Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Transistörler arasındaki mesafe azaldıkça işlemcideki akım daha az güç tüketerek hareket ediyor. Bu da işlemcinin yüksek hızlara ulaşırken bile rakiplerine göre daha az ısınmasını sağlıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.
Bilgisayar boşta dururken, internette gezerken veya sistemi zorlamayacak işler yaparken işlemci 1.5 GHz-2.5 Ghz civarında hızda çalışıyor. Böylece gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci otomatik olarak turbo moduna geçiyor. Bununla bilrikte hız 5.2 GHz'ye kadar çıkıyor.
ASUS A14 Air 2026'nın Ekran Kartı Nasıl?
ASUS A14 Air 2026'da entegre Radeon 780M ekran kartı bulunuyor. Dahili ekran kartında RDNA 3 mimarisi mevcut. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Radeon 780M'de AMD FSR 3 özelliği mevcut. Bu özellik, destekleyen oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılmasını sağlıyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.
ASUS A14 Air 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?
ASUS A14 Air 2026'nın portları arasında bir adet USB4, bir adet USB-C, iki adet USB-A, bir adet HDMI ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi 6 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.
ASUS A14 Air 2026 Türkiye'de Satılacak mı?
ASUS A14 Air 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS A14 Air 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.
ASUS A14 Air 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?
ASUS A14 Air 2026 için 6 bin 799 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 47 bin 167 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 56 bin TL civarında olabilir. ASUS A14 Air 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Editörün Yorumu
OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra bilgisayarın çok hafif olduğunu da belirteyim. Bu sayede laptop gün içinde kolayca taşınabilecek.