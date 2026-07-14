14 Yıldır Aynı Otomobil: Mitsubishi Attrage Üçüncü Kez Makyajlandı!

Mitsubishi Space Star ilk kez 2012 yılında üretime girmişti. Japon üreticinin hatchback modelini daha sonra Attrage adı ile sedan versiyon izlemişti. Otomotiv sektöründe bir modelin aynı nesille ortalama 6 ila 8 yıl boyunca satışta kalması beklenirken, mevcut Mirage bu süreyi neredeyse ikiye katlamış durumda. Yeni makyajla birlikte modelin üretim ömrünün daha da uzaması bekleniyor.

Mitsubishi Attrage'da Makyaj İle Neler Değişecek?

Uzun süredir piyasada olan model, Mitsubishi tarafından daha önce iki kez güncellenmişti. 14 yıldır piyasada olan model şimdi ise üçüncü makyaj operasyonuna hazırlanıyor. Üçüncü makyaj kapsamında Attrage'ın ön tasarımı yenilendi. Model, daha önce kullanılan farları korurken Mitsubishi'nin güncel Dynamic Shield tasarım dilini yansıtan X formundaki yeni ön tampon ve ızgaraya kavuştu.

Kaput altında ise herhangi bir sürpriz bulunmuyor. Otomobil, 77 beygir güç ve 100 Nm tork üreten 1.2 litrelik atmosferik üç silindirli benzinli motorunu kullanmaya devam ediyor. Motordaki tek değişiklik artık Euro 6 emisyon standartlarını karşılaması ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla start-stop sistemi eklenmesi. Şanzıman tarafında ise CVT tek seçenek.

Mitsubishi Attrage Güvenli Mi?

Makyajlanan Space Star/Attrage modelinin giriş seviyesinde sunulan Active donanımında iki hava yastığı, önden çarpışma uyarısı ve şerit terk uyarı sistemi yer alıyor. Aracın Smart olarak adlandırılan versiyonunda ise otonom acil fren sistemi (AEB), yanlış hızlanmayı önleme sistemi, hız sabitleyici ve geri görüş kamerası gibi ek güvenlik donanımları sunuluyor.

Mitsubishi Attrage'ın Fiyatı Ne Kadar?

Tayland'da Mirage olarak satılan aracın başlangıç fiyatı 564 bin Tayland bahtı (yaklaşık 791 bin 500 TL) olarak belirlenmiş durumda. Smart versiyonu ise 619 bin bahtlık (868 bin 700 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Geçmiş döneme göre fiyatlarda artışa giden Mitsubishi'nin satışlarının nasıl etkileneceği ise merak konusu.

Mitsubishi uzun süre ülkemizde de Space Star ve sedan versiyonu Attrage'ı sunmuştu. Şu anda hâlâ model listesinde Mitsubishi Space Star'ı görüyoruz ancak küçük hatchback model için bir fiyat etiketi bulunmuyor. Makyaj operasyonunun sadece sedan kardeşini kapsadığını düşündüğümüzde Mitsubishi'nin yakın zamanda ükemizde bir binek otomobil sunma düşüncesi yok gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Mitsubishi, ilk olarak 2012 yılında Space Star modelini tanıttığında küçük boyutları ve basit yapısı ile şehir içi kullanıma oldukça uygun bir model olduğunu düşünmüştüm. Aradan geçen 14 yılın ardından hâlâ aynı modelin kullanılıyor olması ile gerçekten büyük bir sürpriz. Artık eskiyen altyapısı ve teknolojisi ile maalesef Attrage günümüz koşullarını karşılamıyor.

Diğer yandan bu denli eski bir modelin hâlâ makyajlanıyor olması, Attrage'nin bu ülkede alıcısının olduğunu gösteriyor. Bu da Tayland'ın ekonomik koşullarını gözler önüne seriyor. Gerçi, ülkemizde de 15 yıllık bir otomobil bu fiyat seviyelerinden satılsa bizde de peynir ekmek gibi satılırdı. BU da bizim ekonomik koşullarımızı gösteriyor.