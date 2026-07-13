PS5 ve Xbox'a Özel Kulaklıklar Tasarlandı! Oyunun İçinde Hissettiriyor

Razer'ın Nisan ayında tanıttığı Hammerhead V3 X Hyperseed oyuncu kulaklığının yeni sürümleri tanıtıldı. Hâlihazırda Xbox ya da PlayStation (PS) konsollarına sahip olan kişilere hitap eden bu versiyonlarda konsolların renkleri hâkim. Her iki sürüm de aynı özellikleri paylaşıyor. Tahmin edilebileceği üzere fiyat da sürüme göre değişmiyor.

Razer Hammerhead V3 X Hyperseed Xbox Nasıl Görünüyor?

Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed'in Xbox Sürümü, doğrudan Xbox markası ile özdeşleşmiş renklerin hâkim olduğu bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Kulaklıkların kendisi ve şarj kutusunun dış kısmı, standart sürümle aynı kalıyor. Kulaklıkların üzerindeki Razer logolarında ise Xbox'ın parlak yeşil rengi tercih edilmiş durumda.

Tasarımın standart modelden en büyük farkı, şarj kutusunun iç kısmında. Şarj kutusunu açtığınızda Hammerhead V3 X Hyperspeed'in siyah rengi yerine tamamen Xbox ile özdeşleşen o yeşil rengi görüyoruz. Renklerin bu şekilde tercih edilmesinin sebebi ise Xbox'ın uzun yılalr önce benimsediği o temayı ortaya çıkarmak.

Razer Hammerhead V3 X Hyperseed PlayStation'ın Tasarımı Nasıl?

Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed'in PlayStation versiyonu tıpkı Xbox modelinde olduğu gibi tamamen PlayStation'ı yansıtacak şekilde tasarlandı. Kulaklıklar ve şarj kutsuunun dış kısmının PlayStation 5 ile uyumlu olması için beyaz renkte üretildi. Kulaklıkların üzerindeki Razer logoları ise PlayStation'ın o hafızalara kazanınan mavi renkte.

Şarj kutusunun üzerinde PlayStation logosu yer alırken iç kısmı ise standart sürümdeki gibi siyah renkte bırakılmış durumda. Bu iki uyumlu renk sayesinde hoş bir kontrast oluştuğu görülüyor. Tıpkı PlayStation 5'in kendi tasarımı gibi bu kulaklık da şarj kutusuyla beraber şık ve modern bir görünüm kazanıyor.

Razer Hammerhead V3 X Hyperseed'in Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Tek şarjla 10 saate kadar (konsol bağlantısında 8 saate kadar) / Şarj kutusuyla birlikte toplam 35 saate kadar kullanım

Tek şarjla 10 saate kadar (konsol bağlantısında 8 saate kadar) / Şarj kutusuyla birlikte toplam 35 saate kadar kullanım Suya Dayanıklılık: IPX4 sertifikası (Ter ve sıçramalara karşı dayanıklılık)

IPX4 sertifikası (Ter ve sıçramalara karşı dayanıklılık) PlayStation Sürümü Ses Teknolojisi: 3D Audio uzamsal ses desteği

3D Audio uzamsal ses desteği Xbox Sürümü Ses Teknolojisi: Konsolda Windows Sonic uzamsal ses desteği

Konsolda Windows Sonic uzamsal ses desteği Ortak Ses Teknolojileri: PC bağlantısında 7.1 çevreleyen ses için THX Spatial Audio desteği

PC bağlantısında 7.1 çevreleyen ses için THX Spatial Audio desteği Kontrol: Dokunmatik kontrol desteği ve şarj kutusu üzerinde LED gösterge

Dokunmatik kontrol desteği ve şarj kutusu üzerinde LED gösterge Platform Uyumluluğu: PS5, Xbox Series S / X, PC, Android, Mac, Nintendo Switch ve Steam Deck dâhil diğer el konsolları

PS5, Xbox Series S / X, PC, Android, Mac, Nintendo Switch ve Steam Deck dâhil diğer el konsolları Bağlantı: 2.4GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.3 desteği

Razer Hammerhead V3 X'in hem Xbox hem PlayStation versiyonu, 2.4GHz kablosuz bağlantı destekliyor. Bununla birlikte Bluetooth 5.3 desteği de mevcut. Kullanıcılar, oyun konsollarına bu ikisinden birini tercih ederek bağlanabiliyor. Cihaz, normalde tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor ama konsollara bağlıyken bu süre 8 saate kadar geriliyor. Şarj kutusu da dahil edildiğinde toplamda 35 saatlik pil ömrü söz konusu hâle geliyor.

Kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, toza karşı dayanıklı olmadığı anlamına geliyor. Zaten genel olarak ev ya da ofis ortamında kullanılacağı için çok kritik öneme sahip olmadığını söyleyebiliriz. Bulunduğunuz ortam eğer çok sıcak ise ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu bilmenin getirdiği gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

Hammerhead V3 X Hyperseed Xbox / PS, Türkiye'de Satılacak mı?

Razer'ın şu an Türkiye'de Hammerhead Hyperspeed ve Hammerhead Pro Hyperspeed modelleri de dahil olmak üzere birçok kulaklığı satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Hammerhead V3 X Hyperspeed'in standart sürümünün yanı sıra Xbox ve PlayStation versiyonlarının da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Hammerhead V3 X Hyperseed Xbox / PS'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hammerhead V3 X Hyperseed'in Xbox ve PlayStation versiyonları için 99.99 dolar (4 bin 699 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 11 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

Hammerhead V3 X Hyperseed'in Xbox versiyonunun pek göze hitap eden model olduğunu düşünmüyorum. İç kısmın tamamen o açık yeşil renkle kaplanması, açıkçası çok da iyi durmamış. Ama PlayStation sürümü için aynı şeyi söyleyemem. Gerek şarj kutsu gerek kulaklıklar gerçekten de şık görünüyor. Oyuncular tarafından çok tercih edileceği kanaatindeyim.