Apple'ın Yeni Güncellemesi iPhone Kullanıcılarını Çileden Çıkardı!

Apple'ın bir süre önce güvenlik ve yazılımsal sorunları gidermek için kullanıcılara sunduğu iOS 26.5.2 güncellemesi beklenmedik sorunları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılara göre yeni güncelleme sonrası iPhone'larda can sıkan hatalar yaşanmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar!

iOS 26.5.2 Güncellemesi iPhone'larda Hangi Sorunlara Neden Oluyor?

Bazı kullanıcılar iOS 26.5.2 güncellemesini yükledikten sonra iPhone'larında ciddi sorunlar yaşadığını iddia etti. Bunu biraz daha açarsak bir iPhone 16 Pro Max kullanıcısı güncelleme sonrası telefonunun şarjının çok hızlı bittiğini ve aynı zamanda normalden daha fazla ısındığını söyledi.

Maalesef bu durum birkaç kullanıcıyla sınırlı değil. Özellikle Reddit gibi mecralarda konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu da sorunun genele hitap ettiği şeklinde yorumlanabilir. Maalesef şu anda Apple'dan sorunla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

iPhone'larda Isınma ve Pilin Hızlı Bitmesi Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple şu anda söz konusu problemle ilgili bir detay paylaşmadı. Ancak bataryanın hızlı tükenmesi ve aşırı ısınma gibi sorunların nedenlerinden biri arka planda bazı şeylerin yanlış çalışması olabilir. Yani yeni güncelleme sonrası sistem optimizasyonunda ve dosya indekslemede bazı sorunlar yaşanmış olabilir. Bu da işlemcinin gereğinden fazla çalışmasını tetikleyebilir. Tüm bu detaylar bir domino etkisi yaratarak pilin hızlı bitmesine ve ısınma gibi sorunlara neden olabilir.

Bununla birlikte bazı üçüncü parti uygulamaların yeni iOS güncellemesi sonrası daha fazla güç tüketme ihtimali de var. Örneğin bir sosyal medya uygulamasını ele alalım. iPhone'unuzu güncellediğinizde söz konusu uygulamanın mevcut sürümü yeni iOS güncellemesiyle uyumsuz olabilir. Bu da gereğinden daha fazla güç tüketimine ve ısınmaya yol açabilir. Tabii bunlar sadece tahminlerde ibaret.

Apple Isınma ve Batarya Sorunları İçin Bir Düzeltme Güncellemesi Yayınlanayacak mı?

Bu problemlerle ilgili bazı tahminlerde bulunsak da şu an için konuyla ilgili bir açıklama bulunmadığından kesin konuşmak doğru değil. Bu nedenle iOS 26.5.2 sonrası iPhone'larında pil ve ısınma sorunları yaşayan kullanıcıların şu an için beklemekten başka bir çaresi yok.

Eğer bu sorunlar gerçekten geniş bir kullanıcı kitlesini etkiliyorsa Apple'ın hızlıca harekete geçmesi ihtimaller dahilinde. Marka bu kapsamda problemin asıl nedenini araştırıp çözüm yollarını arayacaktır. Sonrasında ise bir düzeltme güncellemesi yayınlayabilir.

Editörün Yorumu

Bu gibi yeni yamalar sonrası batarya ve ısınma sorunlarının yaşanması beni artık şaşırtmıyor. Benim buradaki şahsi düşüncem güncellemenin akıllı telefonlarda bazı uyumsuzluklara neden olduğu şeklinde. Muhtemelen şirket önümüzdeki günlerde problemleri ortadan kaldıran bir düzeltme güncellemesi yayınlayacak.