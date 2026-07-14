Çok Güçlü İşlemcili Oyun Telefonu Geliyor! Oynatamayacağı Oyun Yok

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte RedMagic 12'nin işlemcsii açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Telefon ayrıca gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak.

RedMagic 12'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre RedMagic 12'de Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemcinin sekiz çekirdekten oluşması bekleniyor. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinde 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi henüz tanıtılmadığından dolayı oyun performans testleri de bulunmuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 120 FSP'te çalıştırabiliyor. Bu işlemciye sahip cihazlarda MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang de ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

Qualcomm'un güçlü işlemcisi, kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan aksiyon RPG oyunları Genshin Impact ve Wuthering Waves'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 12'de mobil oyunlar kasma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir.

Bu telefonda sıvı soğutma ve hava soğutmayı bir araya getiren özel bir sistem bulunacak. Bu sistem, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalmasını sağlayacak. Bu arada RedMagic 11 Air'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

RedMagic 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic 12'nin 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic 11 Air, 2026 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı.

RedMagic 12 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. RedMagic 12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

RedMagic 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11 Air'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 43 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. RedMagic 12'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 46 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan işlemciyi göz önünde bulundurduğumda RedMagic 12'nin en iyi oyuncu telefonları arasında yer alacağını düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci sayesinde Wuthering Waves gibi yoğun efektlere sahip oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefondaki gelişmiş soğutma sistemi de önemli bir avantaj sağlayacak. Bu sistem sayesinde uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonda sıcaklık sorunu olmayacak. Böylece işlemci, her zaman üst düzey performans sergileyecek.