Minix'ten Uygun Fiyatlı Bilgisayar! 16 GB RAM ve Dahası

Minix, geçtiğimiz ay Neo Z95 isimli yeni bir mini bilgisayar tanıtmıştı ancak fiyat etiketini açıklamamıştı. Küçük boyutu sayesinde kolayca taşınabilen Neo Z95 kısa süre önce satışa sunuldu. Bütçe dostu olan mini PC'de Intel tarafından geliştirilen bir işlemci yer alıyor. Bilgisayarda ayrıca entegre ekran kartı mevcut.

Minix Neo Z95'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel N95

Intel N95 Ekran Kartı: Entegre Intel UHD Xe

Entegre Intel UHD Xe RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB PCIe 3.0 SSD

512 GB PCIe 3.0 SSD Portlar: 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x gigabit ethernet ve 1 x 3,5 mm ses jakı

Minix Neo Z95'in İşlemcisi Nasıl?

Neo Z95'de Intel tarafından 10 nm üretim süreciyle geliştirilen N95 işlemcisi bulunuyor. Alder Lake-N mimarisine sahip olan işlemci, dört adet çekirdek içeriyor. Normalde 2.0 Hz hızda çalışan işlemci, turbo modda ise 3.4GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Düşük güç tüketimine sahip olan işlemci, internette gezinme ve ofis uygulamalarını kullanma gibi günlük kullanım için ideal bir performans sunuyor.

Minix Neo Z95'in Ekran Kartı Nasıl?

Mini bilgisayarda Intel UHD Xe entegre ekran kartı mevcut. 1.2 GHz civarı hıza kadar ulaşabilen Intel UHD Xe, her ne kadar Undertale, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi eski oyunları oynatabilse de oyun oynamak için ideal bir ekran kartı olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu ekran kartı, video izleme ve temel fotoğraf düzenleme işleri için uygun olacaktır.

Minix Neo Z95'in Portları Neler?

Bilgisayarın boyutu her ne kadar küçük olsa da bağlantı tarafında gün içinde ihtiyaç duyulabilecek portlar mevcut. Minix marka mini PC'nin portları arasında üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, iki adet HDMI, bir adet DisplayPort, iki adet gigabit ethernet ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Bu geniş bağlantı seçenekleri sayesinde dönüştürücü kablo aramanıza gerek kalmayacaktır.

Minix Neo Z95 Türkiye'de Satılacak mı?

Yalnızca 88 x 88 x 43 mm boyutlarında olan Minix Neo Z95'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Minix'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Dolayısıyla Minix Neo Z95'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Minix Neo Z95'in Fiyatı Ne Kadar?

Minix Neo Z95 için 335 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile 14.795 TL'ye denk geliyor. Buna göre mini bilgisayarın tahmini vergili fiyatı 18 bin TL civarı olabilir. Bilgisayarın Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle PC'nin farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence Minix Neo Z95, günlük kullanım için bilgisayar arayan kişiler için ideal. Bu bilgisayarın oyun oynamak için olmadığını belirteyim. Intel N95 işlemcisi çok güçlü olmasa da internette gezinme, ofsi uygulamalarını kullanma ve internetten video izleme gibi temel ihtiyaçları karşılamak için gayet yeterli bir performans sunuyor. Bu arada uygun fiyata rağmen çift ethernet portunun da önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.