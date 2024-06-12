ASUS, Computex 2024’te Yeni Monitörlerini Tanıttı

ASUS, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda kısa süre önce ExpertCenter E1 AiO ve ProArt P16 gibi ürünlerle karşımıza çıkan şirket, son olarak teknolojinin kalbinin attığı Computex 2024’te gövde gösterisi yaptı.

ASUS, Computex 2024’te Yeni Monitörleriyle Şov Yaptı

ASUS ProArt Display 5K - 8K, ZenScreen ve VU monitör modelleri bu etkinlikte tanıtıldı. Peki profesyonel içerik üreticilerden tutun da oyunculara kadar geniş bir kitleye hitap eden bu ürünler kullanıcılara neler sunuyor? İşte ayrıntılar...

ASUS ProArt Display 5K ve 8K

ASUS, ProArt Display serisi ile profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı monitörler sunuyor. Genel olarak bu serideki monitörler, üstün renk doğruluğu, geniş renk gamı, yüksek çözünürlük ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış özelliklerle öne çıkıyor.

ASUS ProArt Display PA27JCV

Ekran Boyutu: 27 inç

Çözünürlük: 5K (5120 x 2880)

Panel Tipi: IPS

Renk Gamı: 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3

Parlaklık: 400 cd/m²

Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, DisplayPort, HDMI, USB-C

Diğer Özellikler: Calman Verified, HDR10 desteği, ergonomik stand

ASUS ProArt Display PA32KCX

Ekran Boyutu: 32 inç

Çözünürlük: 8K (7680 x 4320)

Panel Tipi: IPS

Renk Gamı: 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3

Parlaklık: 600 cd/m²

Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI, USB-C

ASUS ZenScreen Monitörler

ASUS ZenScreen serisi, taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcılar için tasarlanmış ince ve hafif harici monitörlerden oluşuyor. Bu monitörler, dizüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlarla kolayca kullanılabilir ve ek ekran alanı sağlıyor.

ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD

Ekran Boyutu: 14 inç

Çözünürlük: 2.8K (2880 x 1800)

Panel Tipi: OLED

Renk Gamı: 100% DCI-P3

Parlaklık: 400 cd/m²

Bağlantı Noktaları: USB-C

Diğer Özellikler: Dokunmatik ekran, ikinci ekran olarak kullanılabilir

ASUS ZenScreen Smart MS27UC

Ekran Boyutu: 27 inç

Çözünürlük: 4K (3840 x 2160)

Panel Tipi: IPS

Renk Gamı: 95% DCI-P3

Parlaklık: 350 cd/m²

Bağlantı Noktaları: USB-C, HDMI

Diğer Özellikler: Dahili pil, hoparlörler, uzaktan kumanda

ASUS VU Monitörler

ASUS VU serisi, ev ve ofis kullanıcıları için tasarlanmış uygun fiyatlı ve şık monitörlerden oluşuyor. Bu monitörler, günlük kullanım için yeterli performans sunarken aynı zamanda modern bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

ASUS VU249HFI-W

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Panel Tipi: IPS

Renk Gamı: 72% NTSC

Parlaklık: 250 cd/m²

Bağlantı Noktaları: HDMI, VGA

Diğer Özellikler: Flicker-free, Low Blue Light

ASUS VU279HFI-W

Ekran Boyutu: 27 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Panel Tipi: IPS

Renk Gamı: 72% NTSC

Parlaklık: 250 cd/m²

Bağlantı Noktaları: HDMI, VGA

Diğer Özellikler: Flicker-free, Low Blue Light

ASUS VU34WCIP-W