ASUS, Computex 2024’te Yeni Monitörlerini Tanıttı
ASUS, Computex 2024’te ProArt Display 5K - 8K, ZenScreen ve VU monitör modellerini tanıttı. İşte o monitörler
ASUS, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda kısa süre önce ExpertCenter E1 AiO ve ProArt P16 gibi ürünlerle karşımıza çıkan şirket, son olarak teknolojinin kalbinin attığı Computex 2024’te gövde gösterisi yaptı.
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İçindekiler [Gizle]
ASUS ProArt Display 5K - 8K, ZenScreen ve VU monitör modelleri bu etkinlikte tanıtıldı. Peki profesyonel içerik üreticilerden tutun da oyunculara kadar geniş bir kitleye hitap eden bu ürünler kullanıcılara neler sunuyor? İşte ayrıntılar...
ASUS ProArt Display 5K ve 8K
ASUS, ProArt Display serisi ile profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı monitörler sunuyor. Genel olarak bu serideki monitörler, üstün renk doğruluğu, geniş renk gamı, yüksek çözünürlük ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış özelliklerle öne çıkıyor.
ASUS ProArt Display PA27JCV
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: 5K (5120 x 2880)
- Panel Tipi: IPS
- Renk Gamı: 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, DisplayPort, HDMI, USB-C
- Diğer Özellikler: Calman Verified, HDR10 desteği, ergonomik stand
ASUS ProArt Display PA32KCX
- Ekran Boyutu: 32 inç
- Çözünürlük: 8K (7680 x 4320)
- Panel Tipi: IPS
- Renk Gamı: 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3
- Parlaklık: 600 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI, USB-C
ASUS ZenScreen Monitörler
ASUS ZenScreen serisi, taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcılar için tasarlanmış ince ve hafif harici monitörlerden oluşuyor. Bu monitörler, dizüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlarla kolayca kullanılabilir ve ek ekran alanı sağlıyor.
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Çözünürlük: 2.8K (2880 x 1800)
- Panel Tipi: OLED
- Renk Gamı: 100% DCI-P3
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: USB-C
- Diğer Özellikler: Dokunmatik ekran, ikinci ekran olarak kullanılabilir
ASUS ZenScreen Smart MS27UC
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: 4K (3840 x 2160)
- Panel Tipi: IPS
- Renk Gamı: 95% DCI-P3
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: USB-C, HDMI
- Diğer Özellikler: Dahili pil, hoparlörler, uzaktan kumanda
ASUS VU Monitörler
ASUS VU serisi, ev ve ofis kullanıcıları için tasarlanmış uygun fiyatlı ve şık monitörlerden oluşuyor. Bu monitörler, günlük kullanım için yeterli performans sunarken aynı zamanda modern bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
ASUS VU249HFI-W
- Ekran Boyutu: 23.8 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Panel Tipi: IPS
- Renk Gamı: 72% NTSC
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: HDMI, VGA
- Diğer Özellikler: Flicker-free, Low Blue Light
ASUS VU279HFI-W
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Panel Tipi: IPS
- Renk Gamı: 72% NTSC
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: HDMI, VGA
- Diğer Özellikler: Flicker-free, Low Blue Light
ASUS VU34WCIP-W
- Ekran Boyutu: 34 inç
- Çözünürlük: UWQHD (3440 x 1440)
- Panel Tipi: IPS
- Renk Gamı: 95% DCI-P3
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Bağlantı Noktaları: DisplayPort, HDMI
- Diğer Özellikler: 100Hz yenileme hızı, Adaptive-Sync