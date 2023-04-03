ASUS'tan Steam Deck'e Rakip El Konsolu Geliyor

Teknoloji dünyası resmen bir geriye dönüş yaşıyor. Donanım tarafında tanınan birçok firma, Steam Deck ile yeniden popülerlik kazanan el konsolları sektörüne yavaş yavaş girmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda kendi el konsolunu tanıtan Razer'ın ardından ASUS da ROG Ally ismindeki yeni el konsolunu gösterdi.

Steam Deck'e Rakip Olabilir

Şu an birçok oyunu kaldırabilmesi sayesinde oyun konsolları içerisinde en güçlü tercihlerden biri olarak görünen Steam Deck'e karşı rakiplerin ortaya çıkması, çok uzun sürmedi.

Bilgisayar üretimi ve donanımları konusunda sektördeki en güvenilir markalardan biri olan ASUS, ROG Ally ismindeki el konsolunu geçtiğimiz günlerde tanıttı.

1 Nisan tarihinde tanıtılması nedeniyle bir şaka olduğu düşünülen ROG Ally'ın gerçekten de geliştirildiği doğrulandı. Hatta Best Buy sitesinde el konsolu için ön sipariş dahi açıldı.

ASUS'un aktardığı bilgilere göre Steam ve Epic Games gibi tüm oyun kütüphanelerinin kullanılabileceği bir Windows işletim sistemine sahip olacak olan ROG Ally, AMD tarafından geliştirilen GPU ve CPU'nun bir arada yer aldığı son nesil bir APU kullanacak.

Steam Deck ile benzer özellikler taşıyan ROG Ally'ın özellikle ekran ve APU gücü konusunda bariz avantajları var gibi görünüyor. 1920x1080 çözünürlüğe sahip 120 Hz bir ekranla gelecek olan ASUS Ally, rakiplerine kıyasla çok daha yüksek ekran parlaklığı sunuyor.

Henüz ASUS el konsolu için herhangi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi verilmedi.