96 GB RAM ve 6 TB SSD Kapasiteli Asus ExpertBook B3 G1 Tanıtıldı!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Asus, profesyonel kullanıcıları hedefleyen yeni nesil ExpertBook B3 G1 dizüstü iş bilgisayarlarını duyurdu. Asus'un basın bülteninde paylaşılan bu bilgisayarlar, şık bir tasarıma sahip. Peki, ExpertBook B3 G1 bizlere neler sunuyor? Gelin, birlikte bakalım.

Asus ExpertBook BG3 G1 Teknik Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 14 ve 16 inç

: 14 ve 16 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Çözünürlük : 2.5K

: 2.5K Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz Parlaklık : 400 nit

: 400 nit İşlemci : Intel Core Ultra 5 ve 7

: Intel Core Ultra 5 ve 7 RAM : 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 96 GB'a kadar yükseltilebilir DDR5

: 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 96 GB'a kadar yükseltilebilir DDR5 Depolama : 256 GB, 512 GB, 1 TB, 4 TB ve 6 TB'a kadr yükseltilebilir PCle 4.0 SSD

: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 4 TB ve 6 TB'a kadr yükseltilebilir PCle 4.0 SSD Portlar: 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Type 3.2, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A, 1 x Kensington kilit yuvası, 1 x RJ45 Ethernet portu ve 1 x 3.5 mm ses jakı

Asus ExpertBook B3 G1'in İşlemcisi Nasıl?

Asus ExpertBook B3 G1 bilgisayarlar, yeni nesil Intel Core Ultra işlemciler ile geliyor. Kullanıcılara ihtiyaçlarına göre Core Ultra veya Core Ultra 7 işlemci seçenekleri sunulmuş. Bu yeni nesil işlemciler, kullanıcıların ağır işlemlerde ihtiyaç duyduğu performansı enerji verimiliğiyle birleştiriyor.

Ayrıca bilgisayarlar, 13 TOPS'a kadar performans sunan bir yapay zeka işleme birimi bulunuyor. Bu donanım; Microsoft Copilot, yapay zeka destekli gürültü engelleme ve Asus MyExpert paketi gibi özellikleri ana işlemciyi yormadan çalıştırıyor. Ek olarak, bu donanımla çevrimiçi toplantılarda arka plan seslerini filtrelemek veya anında çeviri yapmak saniyeler sürüyor.

Asus ExpertBook B3 G1'in Ekran Özellikleri Neler?

Asus ExpertBook B3 G1, ekran tarafında ise 180 derece yatabilen 14 ve 16 inçlik IPS ekranlarla gelecek. Ekranlar, 2.5 K çözürlük ve 144 Hz yenileme hızına da sahip.

Ayrıca bu ekranlar, 400 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk doğruluğu sunarak özellikle görsel işlerle uğraşanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Buna ek olarak, bilgisayarın 16 inçlik versiyonunda, iş akışını hızlandırcak 120 Hz yenileme hızına sahip bir dokunmatik ekran opsiyonu da bulunuyor.

Asus ExpertBook B3 G1'in RAM ve Depolama Kapasitesi Nasıl?

Kurumsal dizüstü bilgisayarlarda donanım yükseltme imkanı genellikle oldukça kısıtlıdır. Ancak Asus, yeni modelinde kullanıcıların sonradan donanım eklemesine olanak tanıyor. Cihaz, iki adet SO-DIMM yuvası sayesinde tam 96 GB'a kadar yüksek hızlı DDR5 RAM ile kullanıcıya sunulacak.

Bilgisayarın depolama tarafında ise şirket sınırları epey zorlamış. İki adet M.2 yuvası barından ExpertBook B3 G1, 6 TB'a kadar (4 TB + 2TB) PCle NVMe SSD alanını destekliyor. Büyük veya yüksek çözünürlüklü dosyalarla çalışanlar için bu depolama kapasitesi oldukça yeterli gelecektir.

Asus ExpertBook B3 G1 Hangi Portlara Sahip?

Asus ExpertBook B3 G1, 2 adet Thunderbolt 4 USB-C, 1 adet USB 3.2 Type 3.2, bir adet HDMI 2.1, 2 adet USB-A, 1 adet Kensington kilit yuvası, 1 adet RJ45 Ethernet portu ve bir adet 3.5 mm ses jakı bulunuyor.

Ayrıca bilgisayarlar, 50Wh veya 70Wh kapasiteli batarya seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.

Asus ExpertBook B3 G1'in Diğer Özellikleri Neler?

Asus ExpertBook B3 G1, diğer özelliklerinden biri de Asus'un donanımsal olarak sunduğu ExpertGuardian paketi. Bu sayede cihaz, TPM 2.0 şifreleme, NIST uyumlu BIOS koruması ve çift ROM kurtarma özellikleriyle, kritik verilerinizi koruyor.

Ayrıca cihazda fiziksel dayanıklılık da arka plana atılmamış. MIL-STD 810 H dayanıklılık testlerinden başarıyla geçen bilgisayar, sıvı dökülmelerine de karşı dirençli bir klavyeye sahip.

Asus ExpertBook B3 G1'in Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Asus, ExpertBook B3 G1'in ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak cihazın, Asus'un resmi web sitesi üzerinden duyurulması, yakın bir zamanda piyasaya sürülebilececeği ihtimalini güçlendiriyor.

Asus ExpertBook B3 G1 Türkiye'de Satılacak mı?

Asus, şu anda cihazın hangi ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, ExpertBook'un çoğu modeli ülkemizde aktif olarak satışta. Bu sebeple, ExpertBook B3 G1'in de Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Asus ExpertBook B3 G1'in Fiyatı Ne Kadar?

Asus, ExpertBook B3 G1'in fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde cihazın fiyatının belli olacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

ExpertBook B3 G1'in teknik özelliklerinin, eğer render işlerinde kullanmayacaksın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Özellikle cihazın 96 GB'a kadar yükseltilebilir RAM, 6 GB'a kadar yükseltilebilir ve hafızası ve 2.5K çözünürlüklü ekranı, işiniz ile ilgili işlemlerde gayet yeterli olacaktır. Tabii ki ürünün çıkış fiyatı da çok önemli. Asus eğer ExpertBook B3 G1'i uygun bir fiyatla satışa sürerse, cihazın rakiplerine göre ciddi bir alternatif olacağını düşünüyorum.