Valorant'ın Anti Hilesi, Hileli PC'leri Çökertiyor mu? Açıklama Geldi

Riot Games'in anti hile sistemi Vanguard ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. Şirketin Valorant gibi oyunlarında aktif olarak kullanılan anti hile yazılımının oyuncuların bilgisayarının çökmesine neden olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, Riot Games'in alaylı paylaşımı ile birlikte iddiaların daha da inandırıcı hâle gelmesine neden oldu.

Vanguard'ın Bilgisayar Çökerttiği İddiası Nereden Geliyor?

Vanguard'a yeni bir güncelleme geldi. işlemci müdahalesi olmadan doğrudan belleğe veri transferi yapılmasını mümkün kılan DMA teknolojisini kullanan hile yazılımları işe yaramaz hâle geldi. Anti hile sisteminin benimsediği yeni yöntem o kadar etkili oldu ki Valorant kapalıyken ya da Vanguard kaldırıldığında dahi bu hileler çalışmamaya başladı. Bunların çalışmasını sağlamanın tek yolu ise bilgisayara tamamen format atmak ve Windows'u yeniden yüklemek oldu.

Bu tür bir hamlenin normalde takdir edilmesi gerekir fakat Riot Games, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "6 bin dolarlık yepyeni işe yaramaz bir şeyin sahiplerini tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi. Bu, topluluk tarafından yanlış anlaşılma ile sonuçlandı. Birçok oyuncu, Vanguard'ın hile yapan kişilerin bilgisayarını tamamen bozduğunu ve bir daha açılmamasına sebep olduğunu düşünmeye başladı. Ayrıca yukarıda görülebileceği üzere oyuncuları panikleten bir görüntü yayılmaya başlandı.

Vanguard Gerçekten Bilgisayarları Çökertiyor mu?

Valorant'ın anti hile sisteminin bilgisayarları çökerttiği yönünde iddialar yayılmaya başladıktan sonra Riot Games'ten resmî açıklama geldi. Şirket, Vanguard'ın donanıma herhangi bir zarar vermediğini, bilgisayarın çökmesine neden olmadığını ifade etti. Güncellemeden sonra sadece DMA tabanlı hileleri tespit etmek için bilgisayarın güvenliğinden sorumlu olan IOMMU özelliği kullanılarak tespit işlemi uygulanmaya başlandı. Bu güvenlik koruması etkin olduğu sürece hilelerin çalışması engelleniyor.

Şirkete göre IOMMU koruması devre dışı bırakıldığında bilgisayar yine sorunsuz şekilde çalışabiliyor ama koruma kapalı olduğunda dahi Valorant'a erişim sağlanamıyor. Riot Games, bu sistemin sadece DMA tabanlı hileler barındıran cihazlarda devreye girdiğini, oyununu düzgün şekilde oynayan, diğer oyunculara karşı herhangi bir dezavantaja sebep olacak yazılım kullanmayan kişilerin etkilenmediğini söyledi.

Vanguard İddialarına Gelen Yanıt Tepkilere Son Verdi mi?

Riot Gamesl, Vanguard güncellemesi sonrasında devreye aldığı sistemin bilgisayarları bozmadığı konusunda net bir açıklamada bulundu. Tabii ki bu tepkilerin son bulması için yeterli olmadı. Çoğu oyuncu, bir anti hile sisteminin kullanıcının satın aldığı bir donanımı oyun kapalıyken bile engellemesini aşırıya kaçan bir adım olduğunu düşünüyor. Öte yandan sistemin yanlış tespit yaparak masum oyuncuların donanımını engelleme ihtimali üzerinde de duruluyor.

Editörün Yorumu

Valorant gibi online (çevrim içi) oyunlarda hile kullanılmasına son derece karşı birisiyim. Tek kişilik hikâye odaklı oyunlarda yapılanlar sadece oyuncunun kendisini bağlıyor ama söz konusu Riot'un oyunu ya da Counter-Strike 2 tarzı diğer oyuncularla oynanan bir yapım olduğunda bundan diğer oyuncular da etkileniyor.

Tabii, diğer pek çok oyuncu gibi ben de Riot Games'in bu hamlesini aşırıya kaçan bir adım olarak görüyorum. Kaldı ki Riot'un sosyal medyada hilecilerle alay etmek için yaptığı o paylaşım da ters tepti. Normalde belki çok geniş bir oyuncu kitlesinin takdirini kazanabilecek bir adım olabilirdi ama bunun yerine Riot'un anti hile yazılımının bilgisayarları bozma iddiaları ile gündem oldu.