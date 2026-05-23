Uygun Fiyatlı Şehir Otomobili Tarih Oluyor: Kia Picanto İçin Yolun Sonu!

Sıfır otomobil almak her geçen gün daha zorlaşıyor. Döviz kurunun artması ve ÖTV oranları ile birlikte maalesef en uygun fiyatlı otomobiller bile artık 1 milyonu çoktan aşmış durumda. Sıfır otomobil almak isteyen sınırlı bütçeye sahip vatandaşlara bir kötü haber de Kia'dan geldi. Koreli üretici 1 milyon 335 bin TL'lik fiyatı ile ülkemizdeki en uygun modellerden biri olan Picanto'yu yakın zamanda üretimden kaldıracak.

Kia Picanto Neden Üretimden Kalkıyor?

Yeni emisyon kuralları markaları içten yanmalı araçlarında elektrikli destek sistemlerini kullanmaya itiyor. Kia'nın küresel operasyonlar başkanı Ted Lee ise hibrit sistemlerinin Kia Picanto boyutlarındaki bir araca entegre etmelerinin imkansız olduğunu belirtti. Tüm bu durum göz önünde bulundurulduğunda Kia Picanto için yolun sonuna yaklaşıyoruz.

Yeni emisyon düzenlemeleri, Avrupa'da 2030 yılından itibaren tüm içten yanmalı motorlu araçlarda bir tür hibrit destek sistemi bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu kurallar da otomobil üreticilerini farklı yollara itiyor. Eski bir platforma ve içten yanmalı eski nesil bir motora sahip Kia Picanto da emisyon kurallarından nasibini alacak.

Kia Picanto Ne Zamana Kadar Satışta Kalacak?

Kia tarafından henüz bu konuda net bir açıklama yok ancak Ted Lee, mevcut Picanto modelini mümkün olduğu sürece güncelleyerek üretimde tutacaklarını söylüyor. Avrupa'daki 2030 emisyon kurallarını göz önüne aldığımızda Koreli üreticinin küçük ve uygun fiyatlı modelini 2029'a kadar üretmeyi planladığını söylemek mümkün. Ancak 2017'den bu yana piyasada olan ve hâli hazırda 2 kez makyaj operasyonu geçiren Kia Picanto için bu pek de mümkün görünmüyor.

Kia Picanto'nun Yerini Hangi Model Alacak?

Kia, A segmentte yer alan Picanto'nun boşluğunu ise B segment bir elektrikli model ile doldurmayı planlıyor. 2030 yılından önce tanıtılması beklenen yeni model tamamen elektrikli otomobiller için tasarlanan mimari üzerinde yükselecek. Kia, EV1 olarak adlandırılması beklenen yeni modelinin geçtiğimiz ay tanıttığı EV2 modelinin altında konumlandırılacağını da açıklamıştı.

Kia Picanto Özellikleri:

Motor hacmi: 998 cm 3

998 cm Güç: 68 beygir

68 beygir Tork: 96 Nm tork

96 Nm tork Şanzıman: 5 ileri tam otomatik

5 ileri tam otomatik Yakıt Tüketimi: 5.8 lt/ 100 km (ortalama)

5.8 lt/ 100 km (ortalama) 0-100 km/s hızlanma: 17.2 saniye

17.2 saniye Maksimum hız: 160 km/s

160 km/s Boyutlar: 3.605 mm uzunluk, 1.595 mm genişlik, 1.485 mm yükseklik

3.605 mm uzunluk, 1.595 mm genişlik, 1.485 mm yükseklik Bagaj hacmi: 255 litre

255 litre Fiyat: 1 milyon 335 bin TL

Editörün Yorumu:

Kia Picanto, sahip olduğu özellikler ve nispeten uygun fiyatı ile şehir içi kullanım için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. ÖTV oranları nedeniyle maalesef bu araçlar ülkemizde B segmentinin fiyat seviyelerine yaklaşıyor. Bu yüzden de maalesef Picanto gibi A segment araçlar pek tercih edilmiyor.

Ancak sahip olduğu fiyat etiketi ile birçok kişi için ilk tercih olabilecek Kia Picanto'nun da veda etmesi ile bu segmentte pek fazla seçenek kalmayacak. Picanto'nun kardeşi olan Hyundai i10'un da benzer bir yol izleyeceğini düşünürsek bu fiyatlara otomobil bulmanın iyice zorlaşacağını söyleyebilirim.