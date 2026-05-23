OPPO'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! 6700 mAh Bataryaya Sahip

OPPO, Reno 16 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Reno 16'nın kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Cihazda yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Bu sayede çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 8500

Batarya: 6.700 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Reno 16, üçlü arka kamera sistemi ile birlikte gelecek. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15''nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Reno 15'te ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerasında 50 megapiksel veya daha yüksek bir çözünürlük görebiliriz. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OPPO Reno 16'da Hangi İşlemci Bulunacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada nm şeklinde kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha iyi bir performans sergiliyor.

Sekiz çekirdeğe sahip olan işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Serinin bir önceki modeli Reno 15'te ise Snapdragon 7 Gen 4 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda AMOLED ekran bulunacak. Bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Reno 15'te ayrıca 1200 nit parlaklık bulunuyor. Buna göre yeni telefonda 1400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızının akıcı ekran deneyimi sağladığını belirtelim. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Reno 16, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öen çıkan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, A6t 5G, A6 Pro, Find N5 ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin 225 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 3.100 yuan (20.906 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Reno 16 Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın kamera özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Telefonun ayrıca uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada AMOLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.