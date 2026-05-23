vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Şarj Hızı Belli Oldu

vivo çok yakında orta segmente hitap edecek Y31s 5G'yi kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce Bluetooth SIG veritabanında görünen akıllı telefon son olarak iki önemli sertifika daha aldı. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

vivo Y31s 5G TÜV ve TDRA Sertifikası Aldı

vivo Y31s 5G kısa bir süre önce V2614 model numarasıyla TÜV ve TDRA sertifikası aldı. TÜV sertifikası akıllı telefonun bataryasının 44W hızlarında şarj olacağını doğruluyor. Öte yandan tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

vivo Y31s 5G Özellikleri Neler Olacak?

Maalesef şu ana dek vivo Y31s 5G'nin teknik özellikleriyle ilgili bir sızıntı ortaya çıkmadı. Burada geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunulan vivo Y29s 5G üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Hatırlanacağı üzere akıllı telefonda 6,74 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir panel tercih edilmişti. Şu an için kesin olmasa da yeni modelin ekran tarafında devasa yenilikler sunmayacağını söyleyebiliriz.

Cihazda Mediatek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu donanım 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski yongalara kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve daha hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Oyun performansında ise Call of Duty Mobile'ı 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini belirtleim. Yeni modelin işlemcisi selefinden daha güçlü olacağından oyunlarda daha başarılı olacağını tahmin etmek çok da zor değil.

Üründe 50 megapiksel ana kamera ve 0,08 megapiksel yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. Yeni modelde ise ana kamerada olmasa bile yardımcı sensörün çözünürlüğünün artması ihtimaller dahilinde.

vivo Y31s 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y29s 5G'nin geçen yılın mart ayında satışa çıktığını düşündüğümüzde yaklaşan Y31s 5G'nin çok yüksek ihtimalle bu ay içinde veya en geç yaz sonuna kadar tanıtılacağını söyleyebiliriz. Öte yandan selefi an itibariyle ülkemizde satıldığından yeni modelin de tanıtımından bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması olası.

vivo Y31s 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y29s 5G yukarıda da belirttiğimiz üzere Türkiye'de satışta. Bu kapsamda akıllı telefonun bazı e-ticaret platformlarında 11.435 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Y31s 5G daha güçlü olacağından 14.999 TL gibi bir fiyatla satışa çıkması çok da sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

vivo Y31s 5G'nin 44W hızlarında şarj olacağının kesinleşmesi beni tatmin etti diyebilirim. Zira geçen yılki selefi 15W hızlarını destekliyordu. Yani bu da yeni modelin selefinden çok daha hızlı şarj olacağı anlamına geliyor. Bunun dışında henüz herhangi bir özelliği belli değil. Fakat son gelişmeyi dikkate alarak ürünün işlemci ve batarya gibi detaylarda bir önceki nesilden daha güçlü olmasını bekliyorum.