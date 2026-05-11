16 GB RAM'li Oyun Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Nelteşti

Oyun telefonu RedMagic 11S Pro+, Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

RedMagic 11S Pro+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

RedMagic 11S Pro+, NX809J model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 4 bin 100 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 187 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 4 bin 100 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 11 bin 187 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamıan geliyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 2000 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 7.500 mAh

Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.Bu işlemcinin Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

RedMaigc 11S Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,85 inç büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10S Pro+'ta 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda RedMaigc 11S Pro+'ta 2000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

RedMagic 11S Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı Redmagic OS 11'e sahip RedMagic 11S Pro+, 18 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. 24 GB RAM seçeneği, yüksek şarj hızı, yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic 10S Pro+, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

RedMagic 11S Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

RedMagic 11S Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL'ye satılıyor. RedMagic 11S Pro+'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefon, Türkiye'de 65 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurudğumda RedMagic 11S Pro+'ın en iyi oyun telefonlarından biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.