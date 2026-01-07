Çift Ekranlı Laptop Tanıtıldı! 144Hz Yenileme Hızı ve Dahası

ASUS, CES 2026'da en yeni Zenbook Duo modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Batarya kapasitesinde önemli bir artışa gidilen bu dizüstü bilgisayar çok önemli yenilikler içeriyor. Çift ekrana sahip olması ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, tasarım tarafında en çok beklenen değişiklikleri de yansıtıyor.

ASUS Zenbook Duo (2026) Özellikleri

İşlemci : Intel Panther Lake

: Intel Panther Lake Ekran Boyutu : 14 inç (Çift Ekran)

: 14 inç (Çift Ekran) Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 3K

: 3K Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Batarya: 99Wh

ASUS Zenbook Duo (2026), daha güçlü bir işlemci, yenilenen menteşe yapısı ve dev batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Yeni çift ekranlı dizüstü bilgisayar, Intel'in yeni Panther Lake işlemcisi ile birlikte sunulacak. Cihazın henüz fiyat bilgisi paylaşılmasa da 2026'nın başlarında (ilk çeyrek bitmeden önce) piyasaya sürüleceği belirtildi.

Cihazda yer alan her iki ekran da OLED olacak. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu model, 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sağlayacak. Parmak izi ve çizilmelere karşı dayanıklı malzemeden yapıldığı belirtilen cihaz, ilk bakışta önceki modelden çok farklı görünmeyebilir fakat asıl fark ikisi yan yana getirilip karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor.

Bu dizüstü bilgisayarın tasarımındaki en büyük değişiklik menteşe yapısını içeriyor. Öyle ki yan yana duran iki adet 14 inçlik ekran arasındaki boşluk neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünüyor. Bu da daha bütün bir görüntü elde edilmesine olanak tanırken estetik açıdan da daha iyi bir görünüm sağlıyor.

Her ne kadar önceki modele göre daha küçük olsa da 75Wh olan batarya kapasitesi, bu modelde 99Wh kapasiteye ulaşıyor. Alt ekranın üzerine takılan klavyenin sabit durmasını sağlayan bölümler manyetik olurken klavyeyi kaldırdığınızda ise bu parçalar kasanın içine gizleniyor. Klavyeyi yaklaştırmanız hâlinde kendiliğinden dışarı çıkıyor.