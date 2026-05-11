Türkçe Aksiyon Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsat Bitmeden Alın

Steam'de artık hemen hemen her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Ne var ki bunları almak için belirlenen son tarih oldukça kısa oluyor. Daminggede tarafından geliştirilip yayınlanan ve ücretsiz hâle gelen Türkçe destekli aksiyon oyunu için de aynı durum söz konusu oldu.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss, Steam'de ücretsiz alınabilir hâle geldi. Oyun için başlatılan fırsat 13 Mayıs 2026 saat 20.00'ye kadar geçerli tutuluyor. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenze eklemeniz durumunda sonsuza kadar size ait olacak. Bu, yeniden ücretli olduktan sonra bile onu dilediğiniz zaman yükleiyp oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmayacak.

Bu arada ücret demişken oyunun orijinal fiyatına da değinmekte fayda var. Oyun normalde 8.49 dolara satılıyor. Yani güncel kurla 385 TL. Tabii, fırsat devam ederken oyunu hesabına ekleyenlerin bu ücreti ödemesine gerek olmayacak. Oyunu dilediğiniz gibi oynama imkânına sahip olacaksınız.

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Just Move Fall Dungeon Endless Abyss" yazın.

Oyunun üzerine basarak mağaza sayfasını açın.

"Hesaba Ekle" butonuna basın.

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlandırılan Just Move Fall Dungeon Endless Abyss, yukarıdan bakış açısı ile oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda sürekli hareket etmeli, doğru pozisyon almalı ve düşmanlardan kaçarken mesafeyi korumalısınız. Karakteriniz düşmana yeterince yaklaştığında zaten otomatik olarak ateş ediyor. O yüzden sizin ateş etmekle uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Oyunda harita içinde sürekli olarak üzerinize düşmanlar geliyor. Karakterinizin bunları alt etmesine yardımcı olarak ödüller kazanıyor ve karakteri güçlendiriyorsunuz. Her bölümde düşman tipi ve sayısı, saldırı şekli ve benzeri unsurlar değişiklik gösteriyor. Bu arada kullanılan silahın oynanışı doğrudan etkilediğini de ayrıca not düşelim.

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss'in Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11

İşlemci: Intel core i3

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss'i Kimler Sever?

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss, kısa ama sürükleyici bir oyun isteyenler tarafından sevilereek oynanabilecek bir yapım. Uzun saatler boyunca ekran karşısında kalmak yerine küçük molalarda oynayabileceğiniz bir oyun istiyorsanız Daminggede'nin bu oyunu sizin için ideal bir seçenek olabilir.

Diğer yandan kolay oynanış isteyenlere de hitap ettiğini belirtelim. Manuel olarak nişan alıp ateş etmeniz gerekmiyor. Karakter kendi kendine ateş ediyor, size sadece mesafeyi doğru ayarlamak kalıyor. Bu tür oyunları seviyorsanız Just Move Fall Dungeon Endless Abyss'i oynamak da sizin için keyifli olabilir.

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss'i Kimler Sevmez?

Her oyun gibi bu oyun da herkese hitap etmiyor. Eğer gelişmiş grafiklere, iyi bir hikâyeye ve kapsamlı mekaniklere sahip oyun arıyorsanız Just Move Fall Dungeon Endless Abyss'i beğenmeyebilirsiniz. Ayrıca oyunda tüm kontrolün sizde olmasını istiyorsanız da ideal bir seçim olmayabilir. Öyle ki bu yapım, kendi kendine nişan alıp ateş ediyor.

Editörün Yorumu

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss'i daha önce oynamış birisi olarak bu oyunun boş zamanları değerlendirmek için ideal olduğunu söyleyebilirim. Sizi alıp saatler boyunca ekran başında tutacak kadar kapsamlı şekilde tasarlanmış bir yapım değil ancak basit oynanışa sahip yapımları oynamaktan keyif alanlar tarafından mutlaka değerlendirilmeli.