64 GB RAM ve Ryzen AI 7 İşlemcili Asus ExpertCenter P600 AİO Tanıtıldı!

Asus iş dünyası ve ofis kullanıcıları için geliştirdiği yeni nesil ExpertCenter P600 AİO masaüstü bilgisayar serisini tanıtı. Yeni nesil güçlü donanımlarla desteklenen bu bilgisayarlar, devasa masaüstü kasalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki ExpertCenter P600 AİO'nun özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım.

Asus ExpertCenter P600 AİO Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 24 ve 27 inç

: 24 ve 27 inç Ekran Teknolojisi : FHD IPS

: FHD IPS Çözünürlük : 1920 x 1080 piksel

: 1920 x 1080 piksel Parlaklık : 300 nit

: 300 nit Renk Gamı : sRGB %100

: sRGB %100 İşlemci : AMD Ryzen AI 5 430 ve AI 7 445

: AMD Ryzen AI 5 430 ve AI 7 445 RAM : 16 ve 32 GB DDR5 (64 GB kadar yükseltilebilir)

: 16 ve 32 GB DDR5 (64 GB kadar yükseltilebilir) Depolama : 2 TB PCle 4.0

: 2 TB PCle 4.0 Kamera : 5 MP

: 5 MP Portlar: 3 adet USB-A, bir adet USB-C, birer adet HDMI giriş ve çıkış portu, RJ45 Ethernet ve bir adet DC portu.

Asus ExpertCenter P600 AİO'nun İşlemcisi Nasıl?

Asus ExpertCenter P600 AİO, yeni nesil AMD Ryzen AI işlemcilerle geliyor. En üst modelde Ryzen AI 7 serisine kadar yükseltilebilen bu işlemciler kullanıcılara, 50 TOPS değerinde yapay zeka işlem gücü sunurak, standart ofis bilgisayarlarından ayrılıyor.

Bu yapay zeka gücü pratikte, Copilot+ gibi akıllı asistanları kullanırken, görüntülü toplantı yaparken işlemcinizin yorulmasını engelliyor. Ayrıca, arka plan bulanıklaştırma, gürültü engelleme ve anlık çeviri gibi işlemleri de saniyeler içinde bilgisayarı kasmadan gerçekleştiriyor.

Yapay zeka biriminin yanı sıra, yeni nesil işlemcilerin sunduğu yüksek çekirdek sayıları da kullanıcılara avantaj sağlıyor. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına kadar ulaşabilen AMD işlemciler, büyük Excel tabloları veya işlemciyi yoran ağır yazılımları herhangi bir donma işlemi yaşanmadan gerçekleştiriyor.

Asus ExpertCenter P600 AİO'nun Ekran Özellikleri Neler?

Serinin görsel tarafına baktığımızda ise bizi parlama önleyici özel mat FHD IPS ekranlar karşılıyor. Serideki modeller, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan 27 inç ve 24 inçlik ekranlara sahip. Ekranlar parlaklık kısmında ise 300 nit'e kadar parkaklık değeri sunuyor. Böylece serideki modeller, kullanıcılara daha canlı ve daha doğru renkler yansıtıyor.

Ayrıca Asus, uzun saatler ekran başında çalışanları da unutmamış. Cihazlarda kullanılan TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık filtresi, göz yorgunluğunuzu en az indiriyor. Eksta olarak şirket, dileyen kullanıcılar için çoklu dokunmatik ekran seçenekleri de sunuyor.

Asus ExpertCenter P600 AİO'nun RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Hepsi bir arada bilgisayarların en büyük zayıflığı sonradan yükseltilemeyen donanımlarıdır. Ancak Asus, ExpertCenter P600 serisinde, 64 GB'a kadar yükseltilebilen DDR5 RAM desteği sunuyor. Bu yüksek RAM kapasitesi, özellikle çok fazla dosya veya uygulama ile çalışanların donma veya kasma sorunları yaşamasını engelliyor.

Serinin depolama tarafında ise kapasitesi 2 TB'a kadar çıkartılabilen PCle 4.0 SSD birimleri kullanımış. SSD'ler çift yuva desteği sayesinde yüksek boyutlu çalışma dosyalarını anında kopyalayabiliyor, herhangi bir depolama sorunu yaşamadan tüm dosyalarını arşivleyebiliyorsunuz.

Asus ExpertCenter P600 AİO'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Asus ExpertCenter P600 AİO'da, 3 adet USB-A, bir adet USB-C, birer adet HDMI giriş ve çıkış portları, bir adet RJ45 Ethernet ve bir adet DC portları bulunuyor.

Asus ExpertCenter P600 AİO'nun Diğer Özellikleri Neler?

Asus Expert Center P600 AİO'nun diğer özelliklerinden biri de ergonomik bir standı. Bu stand, yukarı aşağı, sağa sola ve dikey şekilde çevrilebiliyor. Ayrıca cihazlara dahili bir çift hoparlör bulunuyor.

Asus, çevrimiçi toplantılar için bilgisayara 5 MP'lik bir kızılötesi kamera da eklemiş. Windows Hello destekli bu kamera, yüzünüzü anında tanıyarak şifresiz giriş imkanı sağlıyor. Kamera bulunan fiziksel kapak ile de ihtiyacınız dışındaki zamanlarda lensi kapatabiliyorsunuz.

Asus ExpertCenter P600 AİO Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Asus, yeni ExpertCenter P600 AİO serisinin, ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz resmi olarak bir açıklama yapmadı. Ancak ilerleyen günlerde ürünün satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Asus ExpertCenter P600 AİO Türkiye'de Satılacak mı?

Asus, şu an bu yeni serisini hangi bölgelerde satışa sunacağını açıklamadı. Ancak, ExpertCenter serisi ülkemizde güncel olarak satılıyor. ExpertCenter P600 AİO'nun da satışa sunulmasıyla beraber, kısa bir zamanda Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Asus ExpertCenter P600 AİO'nun Fiyatı Ne Kadar?

Asusi, ExpertCenter P600 AİO serisinin fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde serinin fiyatlandırması açıklanır açıklanmaz, siz okuyucularımızla paylaşacağız.

Editörün Yorumu

Yeni çıkan bilgisayarlara meraklı biri olarak söylebilirm ki ExpertCenter P600 AİO özellikle ofis kullanımı için oldukça tatmin edici özelliklere sahip. Ryzen AI 7 işlemci, 64 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar SSD kapasitesi ile işiniz ile alakalı birçok işlemi sorunsuzca halledebilirsiniz (ağır render işlemleri hariç). Tabii ki ürünün satış fiyatı da önemli. Eğer, Asus uygun bir fiyatla ürünü satışa sunarsa, bilgisayarın ofisler için tercih edilebilir bir seçenek olacağını düşünüyorum