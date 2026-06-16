12 GB RAM'li Fiyat-Performans Telefonun Özellikleri Netleşti!

Tecno, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce Pova 8 5G modelini duyurmuştu. Şık tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken telefonun ardından şimdi gözler, serinin üst modeli olarak konumlanacak Pova 8 Pro'ya çevrildi. Bugün ise bu cihazın bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte ortaya çıkan Tecno Pova 8 Pro teknik özellikleri...

Tecno Pova 8 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 12 GB

12 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Boyutlar: 162 x 77 x 8 mm

162 x 77 x 8 mm Bağlantı: 5G

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alması beklenen Tecno Pova 8 Pro, Google Play Console veritabanında ortaya çıktı. Böylece modelin bazı teknik özellikleri de netlik kazandı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, 1208 x 2644 piksel çözünürlük sunan bir ekranla gelecek. Yaklaşık 1.5K seviyesinde görüntü kalitesi sunması beklenen bu ekranın boyutu henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu çözünürlüğün kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte cihaz, MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisinden güç alacak. Dört adet 2.5 GHz hızında çalışan Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine sahip olan bu yonga seti, orta segmente hitap ediyor.

İşlemcinin PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve PUBG: New State'te yüksek ayarlarda 60 FPS; Genshin Impact gibi daha yüksek donanımlar isteyen oyunlarda ise orta ayarlarda 30-40 FPS oynamaya olanak tanıması bekleniyor. Öte yandan Dimensity 7300 işlemciye 12 GB RAM eşlik edeceğini de söyleyelim.

Tecno Pova 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Tecno Pova 8 Pro'nun tanıtım tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak markanın kısa süre önce Pova 8 modelini tanıtması nedeniyle Pova 8 Pro'nun da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Dolayısıyla cihazın tanıtımı için çok uzun süre beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Tecno Pova 8 Pro Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Tecno Pova 8 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Aslında cihazın tanıtım tarihi bile henüz bilinmiyorken bu soruya kesin bir yanıt vermek oldukça zor. Ancak Tecno'nun Türkiye'de Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 gibi modellerini satışa sunduğu biliniyor. Bu nedenle Pova 8 Pro'nun da Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. Yine de bu ihtimalin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün değil.

Editörün Yorumu

Tecno, özellikle son yıllarda fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarıyla adından söz ettiriyor. Pova 8 Pro'nun da Dimensity 7300 işlemcisi ve 12 GB RAM kapasitesi ile bunu sürdürmesi bekleniyor. Cihaz özellikle günlük kullanım ve oyun performansıyla öne çıkabilir. Tabii telefonla ilgili tüm detayları ve nasıl bir performans sunacağını görmek için resmî tanıtımı beklememiz gerekiyor.