ASUS 240Hz OLED Oyun Monitörü Tanıttı! 32 İnç Büyüklüğünde

Oyuncu monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, PG32UCDM isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

ASUS PG32UCDM Özellikleri

Ekran Boyutu: 32 inç

32 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR 500 True Black

VESA DisplayHDR 500 True Black Portlar: DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 ve USB-C (90W güç iletimi)

DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 ve USB-C (90W güç iletimi) NVIDIA G-Sync: Destekliyor.

Destekliyor. Dolby Vision: Destekliyor.

32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS PG32UCDM, QD-OLED ekran üzerinde 4K çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Monitörde Black Shield Film isimli bir teknoloji bulunuyor. Bu teknoloji, oda çok aydınlık olsa bile ekrandaki siyahların daha koyu görünmesini sağlıyor. Böylece her zaman üst düzey bir deneyim elde ediliyor. Ekran yüzeyi ise çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Monitör ayrıca yansımaları da önlüyor.

Portlar arasında DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 ve USB-C bulunuyor. Monitör, kullanıcı deneyimini artıran birçok ek özellikle geliyor. NVIDIA G-Sync desteği sayesinde oyunlarda görüntü daha akıcı hâle geliyor. Dolby Vision desteği ile renkler daha canlı ve gerçekçi görünüyor.

Yerleşik KVM switch özelliği, tek klavye ve mouse ile birden fazla cihazı kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. ASUS PG32UCDM, VESA DisplayHDR 500 True Black sertifikasına sahip ve bu da daha güçlü parlaklık ile daha koyu siyahlar sunarak görsel kaliteyi üst seviyeye taşıyor. Monitörün fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.