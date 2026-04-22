Asus 4K 32 İnç OLED Monitörünü Tanıttı! Fiyatı Dudak Uçuklatacak

Asus, grafik tasarımcıları, video kurgucularını ve içerik üreticilerini hedefleyen yeni ProArt Display OLED PA32USD monitörünü tanıttı. Özellikle prodüksiyon ortamları için tasarlanan bu cihaz, şık tasarımı ve üst düzet teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Asus ProArt Display OLED PA32USD Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 32 inç

: 32 inç Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Teknolojisi : QD-OLED

: QD-OLED Ekran Yenileme Hızı : 240 Hz

: 240 Hz Ekran Parlaklığı : 1000 nit

: 1000 nit Tepki Süresi : 0.1 ms

: 0.1 ms Renk Derinliği : 10 bit

: 10 bit Renk Gamı : sRGB %100, DCI- P3 %99

: sRGB %100, DCI- P3 %99 Sertifikalar : Mac Uyumluluğu, Calman Ready, VESA DisplayHDR 400 True Black, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, EPEAT Silver ve Energy Star

: Mac Uyumluluğu, Calman Ready, VESA DisplayHDR 400 True Black, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, EPEAT Silver ve Energy Star Portlar: 2 x Thunderbolt 4, 1 x 12G-SDI, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1, 2 x USB-A, 2 x USB-C ve 1 x kulaklık girişi

Monitör, 4K çözürlüğe sahip son teknoloji bir QD-OLED panele sahip. Geleneksel profesyonel monitörlerin aksine bu cihaz, 240 Hz gibi son derece yüksek bir yenileme hızına ve 0.1 ms tepki süresi de sunuyor. Bu hız, özellikle oyun geliştiricileri ve 3D tasarımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Gerçek 10- bit renk derinliğine sahip olan ekran, renk gamları konusunda da oldukça iddialı. Cihaz, sRGB'nin yüzde 100'ünü ve DCI-P3'ün yüzde 99'unu kapsayarak, her renk tonunda stüdyo kalitesi vaat ediyor. Üstelik Asus, ekranın kalitesini artırmak ve ısınmayı önlemek için panelin arkasında yüksek termal iletkenliğe sahip grafen bir katman kullanmış.

Asus ProArt Display OLED renk doğrulaması tarafında da "ΔE < 1" sapma değerine sahip. Bu da kullanıcıların ekranda gördüğü gibi renkleri, baskıda veya yayında birebir alacağını gösteriyor. Daha basitçe ifade edersek, renkler gerçeğe en yakın haliyle ekranda görünüyor. Monitörün en dikkat çekici özelliği ise ek donanıma veya yazılıma gerek duymadan kendi kendini kalibre edebilen motorlu bir renk ölçere sahip olması.

Ayrıca Asus, kullanıcıların cihaz menüsü üzerinden düzenli kalibrasyon zamanlamalarını yapabilmesine olanak tanıyor. Kalibrasyon ayarları bilgisayar üzerinden değil, doğrudan monitör üzerinden yapılıyor. Son olarak cihaz, HDR performansında 1000 nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor. Böylece en aydınlık ortamlarda bile ekrandaki görüntüyü herhangi bir yansıma olmadan görebiliyorsunuz.

Asus ProArt Display OLED PA32USD'nin Bağlantı Seçenekleri Neler?

Yeni modeli rakiplerine göre öne çıkaran detaylardan biri de profesyonel video aktarımı yapabilen çift 12G-SDI portu. Bu bağlantı noktası sayesinde, sinemacılar veya kameramanlar herhangi bir sıkıştırma işlemi olmadan 4K/60 Hz videoları doğrudan kamera üzerinden monitöre sıfır gecikmeyle aktarabiliyorlar.

Asus ProArt Display OLED ayrıca, çift Thunderbolt 4, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 2.1, 2 adet USB-A, 2 adet USB-C ve 1 adet kulaklık girişine sahip.

Asus ProArt Display OLED PA32USD'nin Ergonomik Özellikleri Neler?

Monitörün gelişmiş donanımına, stüdyo ortamına özel fiziksel tasarımı eşlik ediyor. Cihazın etrafına, açık ve kapalı alanlarda ışık yansımalarını sıfıra indirmek için özel bir başlık yerleştirilmiş. Ayrıca cihazı set ortamlarında kolayca taşımak için şık bir metal kulp da kutu içeriğine dahil edilmiş.

Asus ProArt Display OLED PA32USD Kimler İçin Uygun?

Asus ProArt Display OLED, üst düzey renk hassasiyeti ve sıfır gecikme arayan profesyoneller için özel olarak geliştirildi. Dahili kalibrasyon özelliği ve prodüksiyon standartlarındaki 12G-SDI bağlantısı sayesinde, film setlerindeki görüntü teknisyenleri ve renk düzenleme uzmanları için doğrudan bir stüdyo referans monitörüdür.

Cihazın, geleneksel profesyonel ekranların aksine sunduğu 240 Hz yenileme hızı ve 0.1 ms tepki süresi, onu benzersiz kılıyor. Bu üst düzey akıcılık, pürüzsüz kare geçişlerine ihtiyaç duyan oyun geliştiricileri, 3D animasyon sanatçıları ve görsel efekt uzmanları için oldukça yeterli olacaktır.

Ayrıca monitörün gerçek 10-bit renk derinliğiyle, ekranda görülen renklerin baskıda birebir çıkmasını garanti ederek fotoğrafçılara ve grafik tasarımcılarına da hitap ediyor.

Asus ProArt Display OLED PA32USD Türkiye'de Satılacak mı?

Asus, yeni monitörünün Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin birçok ProArt profesyonel monitörü ülkemizde halihazırda satılıyor. Bu sebeple, ProArt Display OLED PA32USD'nin de ilerleyen aylarda Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Asus ProArt Display OLED PA32USD'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirket tarafından cihazın fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat monitörün bir önceki modeli olan ProArt Display PA32UCDM Türkiye'de 100 bin TL bandında satılıyor. Buna dayanarak, yeni monitörün ülkemizde 100 bin TL üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

Asus ProArt Display OLED PA32USD, teknik özellikleri açısından tam profesyonellere hitap eden bir monitör. Eğer, oyun geliştiricisi veya 3D animasyon tasarımcısıysanız ve bütçeniz de varsa bu cihaz işiniz oldukça kolaylaştıracaktır.