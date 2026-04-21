OPPO'nun 120Hz Ekranlı ve 7.025 mAh Bataryalı Telefonu Tanıtıldı!

OPPO, kısa bir süre önce MediaTek Dimensity 9500s işlemci, 120Hz ekran yenileme hızı ve 7.025 mAh batarya gibi güçlü özelliklerle gelen Find X9s modelini tanıttı. İşte OPPO Find X9s özellikleri ve fiyatı!

OPPO Find X9s Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

Ekran Paneli: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Özellikleri: 10-bit renk desteği, yüksek tepe parlaklığı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Arka Kameralar: 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto

Batarya Kapasitesi: 7.025 mAh

Hızlı Şarj: 80W

İşletim Sistemi: ColorOS 16

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları (Suya ve toza dayanıklılık)

Kalınlık: 8 mm'den daha ince

Ağırlık: 202 gram

OPPO Find X9s Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Find X9s modelinde 6.59 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran oldukça akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. AMOLED teknolojisi, siyahları daha derin ve gerçekçi tonlarda göstermeyi sağlıyor. FHD+ çözünürlüğü ise görüntülerin net, keskin ve detaylı görünmesine yardımcı oluyor.

OPPO Find X9s İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9500s işlemcisi yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti 4 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunarken aynı zamanda daha düşük güç tüketimiyle daha verimli bir kullanım sağlıyor.

Donanım halihazırda Redmi Turbo 5 Max ve POCO X8 Pro Max gibi akıllı telefonlara da güç veriyor. Yani orta-üst segmente hitap eden bir işlemci diyebiliriz. Oyun performansında ise PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile’da 120 FPS’e kadar çıkabiliyor. Genshin Impact’te ise 60 FPS seviyesinde çalışabiliyor. Yani mobil pazardaki tüm oyunları akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Bu arada OPPO Find X8s modelinde Mediatek Dimensity 9400+ yonga seti kullanılmıştı.

OPPO Find X9s Kamerası Nasıl?

Modelde 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Burada selefinde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılıyor. Yani kamera tarafında spesifik bir değişikliğin olmadığını söyleyebiliriz.

OPPO Find X9s Bataryası Nasıl?

Cihazda 80W hızında şarj olabilen 7.025 mAh’lik bir pil bulunuyor. Bu kapasite, 5700 mAh’lik selefine kıyasla ciddi şekilde daha yüksek ve bu da kullanıcıların gün içinde sık sık şarj cihazı arama ihtiyacını azaltacak diyebiliriz.

OPPO Find X9s Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, Find X9s modelinin 12GB + 512GB varyantının 910 dolarlık (40.825 TL) bir fiyatla raflardaki yerini alacağını duyurdu. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 83.320 TL'ye denk geliyor.

OPPO ülkemizde Find X9 Pro ve Reno 15 Pro 5G gibi telefonlarını satsa da maalesef bunların arasında Find X8s yok. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle kısa bir süre önce vitrine çıkan Find X9s modelinin Türkiye pazarını pas geçmesini bekliyoruz.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9s modelinin teknik özelliklerini genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak kamera özelliklerinin aynı kalması beni biraz üzdü. En azından ana kamerada 50 megapiksel yerine Find X9s Pro’daki gibi 200 megapiksellik bir sensör olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yine de akıllı telefon kullanıcılara üst düzey bir performans sunacak gibi görünüyor.