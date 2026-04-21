Asus'dan iPad Pro'ya Rakip Tablet Geliyor! 144 Hz OLED Ekrana Sahip

Önde gelen teknoloji firmalarından Asus, tablet pazarında bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak sızıntılara göre şirket, bu sessizliğini üst düzey bir donanıma sahip tablet ile bozmaya hazırlanıyor. Asus Pad adını taşıması beklenen bu cihazın, iPad Pro'ya rakip olması bekleniyor. Peki, Asus'un yeni tabletinin özellikleri nasıl olacak? Gelin, yakından bakalım.

Asus Pad'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 12.2 inç

: 12.2 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz Batarya : 9000 mAh

: 9000 mAh Ağırlık: 523 gram

Android Headlines tarafından paylaşılan sızıntılara göre Asus'un yeni tableti, 12.2 inç büyüklüğünde çift katmanlı özel bir OLED ekranla gelecek. Bu katmanlı yapı ise standart OLED ekranlara kıyasla panel ömrünü uzatırken aynı zamanda ekran yanması riskini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca ekranın 144 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Bu yüksek yenileme hızı, ekran takılmalarının yaşanmasını engelliyor.

Sızdırılan diğer bilgilere göre cihazın, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bu donanım sayesinde film izlerken ve oyun oynarken harici bir kulaklığa ihtiyaç duymadan güzel tatmin edici bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Cihazın işlemcisine dair ise herhangi bir bilgi bulunmasa da sızdırılan özelliklere baktığımızda, tabletin üst düzey bir yonga setiyle geleceğini tahmin ediyoruz. Özellikle cihazın iPad Pro'ya rakip olarak konumlandırılması, Asus Pad'de en güncel Snapdragon veya üst düzey Dimensity serisi işlemcilerin kullanılabileceğine işaret ediyor.

Son olarak, sızıntılardaki diğer bir bilgiye göre cihaz, 9000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olacak. Eğer bu batarya kapasitesi doğru çıkarsa tablet, uzun bir kullanım süresine sahip olacaktır.

Asus Pad'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızıntılarda paylaşılan görsellere bakıldığında tabletin arka yüzeyinde sadeliğin ön planda olduğu, çıkıntı yapmayan tek bir kameranın bulunduğu görülüyor. Tableti ön tarafı ise tamamen düz bir yapıya sahipken, arka tarafta kenarlara doğru hafifçe kavislenen yuvarlatılmış hatlar tercih edilmiş. Bu sayede cihazı kavramak çok rahat hale geliyor.

Asus Pad'in boyutları da taşınabirlik açısından oldukça hafif. Tabletin 12.2 inçlik büyük ekranına rağmen sadece 6.5 milimetre kalınlığında ve 523 gram ağırlığında olacağı sızdırılan bilgiler arasında. Bu ince ve hafif yapı, cihazın çantanızda kolayca taşınabilmesini ve uzun süreli kullanımlarda bileklerinizi yormamasını sağlıyor.

Asus Pad Ne Zaman Tanıtılacak?

Asus, yeni tabletinin ne zaman tanıtılacağı hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı. Ancak, tablet hakkında sızıntıların gelmeyi başlaması sebebiyle, şirket tarafından yakın bir zamanda tanıtımın yapılabileceğini düşünüyoruz.

Asus Pad'in Fiyatı Belli mi?

Asus Pad'in tanıtım tarihi gibi fiyatı hakkında maalesef henüz resmi veya gayriresmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Uzun bir aradan sonra tablet pazarına dönecek olan Asus'un bu iddialı tabletinin teknik özellikleriyle beni heyecanlandırdığını itiraf etmeliyim. Eğer şirket, cihazın çıkış fiyatında rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi izlerse, yeni Asus Pad tabletin piyadaki diğer tabletlere ciddi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.