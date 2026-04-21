Prizin Yerini Unutturan Tablet Tanıtıldı! FPS Canavarı İşlemcisi Var

OPPO, çok güçlü bir tablet tanıttı. Pad 5 Pro olarak adlandırılan bu tablet, Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden biri ile geliyor. Oyunlarda çok büyük artısı görülen bu işlemcinin yanı sıra dev batarya da mevcut. Böylece uzun saatler boyunca hiç ara vermeden oyun oynamak ya da belirli işler üzerinde çalışmak mümkün hâle geliyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 3392

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya Kapasitesi: 13.380 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Kalınlık: 5.94 mm

Ağırlık: 672 gram

OPPO Pad 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Pad 5 Pro, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. 2400 x 3392 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunan LCD ekranla birlikte geliyor. Bunların bazı avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunuyor. İlk olarak olumlu yanları ile başlayalım. Yenileme hızı oldukça yüksek. Bu, özellikle menüler arasında geçişlerde akıcı bir görüntü elde etmenizi sağlar. Böylece gözleriniz de daha az yorulur.

Cihazın parlaklık değeri oldukça yüksek. Güneş altında ekranı görmeme gibi sorunlar yaşamanıza neden olmayacaktır. Dezavantajına gelecek olursak, cihaz LCD ekrana sahip. Ne yazık ki bu ekran tipinde OLED ekran kadar canlı bir görüntü elde edemiyorsunuz. Tabii, LCD'nin ekran yanma sorunu ile karşılaşma ihtimalinin düşük olması gibi bazı artılara sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun İşlemcisi Nedir?

OPPO Pad 5 Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra'da da kullanılan bu işlemci, Capcom tarafından geliştirilen yeni Pragmata isimli oyunu emülatör aracılığıyla düşük ayarlarda oynadığınızda 30 FPS elde etmenizi sağlıyor. En iyi grafikli mobil oyunlar için de üst düzey performans sunuyor. Bu arada OPPO Pad 4 Pro'da oyunlarda etkileyici performans sunan Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

OPPO Pad 5 Pro'da Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu büyük batarya sayesinde tableti uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanmak mümkün. Hatta gün içinde çok fazla tablet kullanan biri değilseniz, yüksek güç tüketen uygulamalar ya da oyunlarla ilgilenmiyorsanız günlerce kullanabilirsiniz.

OPPO Pad 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 4.299 yuan (28 bin 324 TL)

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 4.499 yuan (29 bin 642 TL)

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 4.999 yuan (32 bin 936 TL)

16 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 5.499 yuan (36 bin 230 TL)

Altın, kahverengi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan OPPO Pad 5 Pro'nun Türkiye'ye gelmesi durumunda başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 43 bin TL civarında olabilir. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

OPPO Pad 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Türkiye'de çok sayıda akıllı telefonu satılıyor ancak söz konusu tabletleri olduğunda ne yazık ki Türkiye'deki kullanıcılar, bu ürünlere doğrudan ulaşamıyor. Nasıl ki OPPO Pad 4 Pro Türkiye'de satışa sunulmadıysa bu modelin de Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Kendi cihazlarımı çok sık şarj etmeyi sevmeyen birisi olarak bir tablet alırken en çok dikkat ettiğim noktalardan biri batarya kapasitesi oluyor. OPPO Pad 5 Pro'nun da bu noktada beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Benim için kritik öneme sahip olduğunu söyleyebileceğim işlemci konusunda da gayet iyi bir performans sağlıyor.