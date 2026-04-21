En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 8 Günlük Oyun Zirvede

Valve, her hafta Steam'de en çok hangi oyunların satıldığını gösteren liste yayınlıyor. Bu hafta yayına alınan liste ise geçen hafta oyuncuların en çok hangi oyunlara para harcadığının açıklığa kavuşmasını sağladı. İkinci haftasına yeni giren bir oyun ise hem dünya genelinde hem Türkiye'de en çok satılan oyun konumuna yükseldi.

Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Steam, PC oyuncuları arasında en popüler dijital oyun mağazalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bir oyunun ne kadar popüler olup olmadığını öğrenmek için de buradaki istatistiklere bakmak gerekiyor. Örneğin Valve tarafından paylaşılan yeni listeye göre 14-21 Nisan tarihlerinde Steam'de en çok satılan oyunların başında 8 günlük bir yapım geldi. Ayrıca yeni çıkan bir diğer önemli yapım da dünyada ve Türkiye'de etkisini hissettirdi.

Dünya Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Dünya genelindeki Steam kullanıcıları, 14-21 Nisan aralığında en çok Windrose isimli oyunu satın aldı. Bu yapım, korsan temalı oyunlar arasında yer alıyor. Hem tek başınıza hem arkadaşlarınızla birlikte savaşmanıza imkân tanıyan oyunda bir şeyler inşa edebiliyor, üretebiliyor ve keşif yapabiliyorsunuz. Uzaktan savaşabileceğiniz gibi yakından da mücadele etmenizi mümkün kılan oyunda karakter istenen şekilde özelleştirilebiliyor.

Listenin ikinci sırasında Pragmata konumlandı. Capcom tarafından geliştirilen bu oyun, 17 Nisan 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Yani Windrose isimli oyundan sadece birkaç gün sonra ve buna rağmen listenin ikinci sırasında konumlanmayı başardı. Platformda "Son Derece Olumlu" derecelendirmeye sahip yapımda Hugh ve onun genç dostu Diana'yı kontrol ediyoruz.

Türk Oyuncular Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türkiye'de en çok satılan oyunların ilk ikisini dünyanın geri kalanı tarafından en çok ilgi gösterilen yapımlar oluşturdu. Bunu ise üçüncü sıradaki EA Sports FC 26 takip etti. Bilindiği üzere futbol oyunları arasında önemli yere sahip olan oyunda hem arkadaşlarımızla hem diğer oyuncularla oynayabiliyoruz. Ayrıca diğer modlar sayesinde eğlenceli vakit geçirebiliyoruz.

19 Mayıs 2026'da piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 6, Türk Steam kullanıcılarının en fazla satın aldığı dördüncü oyun olarak öne çıktı. Hatta iki liste arasında karşılaştırma yapmak gerekirse bu oyun, Türk oyuncular tarafından dünyanın geri kalanından daha çok bekleniyor. Japonya'nın eşsiz manzaralarını getirecek olan yarış oyununun geçtiğimiz günlerde de 30 milyon dolar (1 trilyon 345 milyon 999 bin 200 TL) kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Editörün Yorumu

Bu hafta Steam'de en çok satın alınan oyunlara benim de çok büyük ilgim olduğunu söylemeliyim. Windrose her ne kadar çok içli dışlı olmadığım bir türe sahip olsa da beni kendine çekmeyi başardı. Pragmata isimli oyunu da oldukça ilginç buldum ve bir kere oynamaya başladıktan sonra zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. O yüzden bana göre bu oyunların ilk 3'te yer alması kadar normal bir şey yok.