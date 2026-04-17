Sony, 720 Hz OLED Ekranlı Oyuncu Monitörünü Tanıttı!

Teknoloji devi Sony, dünyaca ünlü spor organizasyonu Fnatic ile ortaklaşa geliştirdiği yeni oyuncu monitörünü tanıttı. INZONE M10S II isimli bu monitör, sunduğu üst düzey görüntü kalitesi ve yüksek ekran yenileme hızlarıyla dikkat çekiyor.

Sony INZONE M10S II Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1440 piksel

: 2560 x 1440 piksel Ekran Yenileme Hızı : 720 Hz / 540 Hz

: 720 Hz / 540 Hz Ekran Parlaklığı : 1500 nit

: 1500 nit Renk Desteği : 10 bit

: 10 bit Renk Gamı : % 99,5 DCI-P3

: % 99,5 DCI-P3 Portlar: 1x DisplayPort, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-B, 3 x USB-A ve 1 x 3.5 mm ses girişi

INZONE M10S II'nin en dikkat çekici özelliği sunduğu devasa yenileme hızı. Cihaz, 1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlükte tam 540 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu değer, hem yüksek piksel yoğunluğu arayan hem de maksimum akıcılık isteyen oyuncular için çok iyi bir donanımsal özellik.

Sony mühendisleri monitörü ekran yenileme hızını bununla da sınırlı tutmamış. Cihazda son zamanlarda oyuncu monitölerinde sıkça görmeye başladığımız çif mod teknolojisi bulunuyor. Kullanıcılar, grafik detaylarından ziyade daha hızlı ekran yenileme hızı istediğinde, monitörü 720 piksel çözünürlüğe çekip 720 Hz yenileme hızı elde edebiliyor. Böylece CS2 veya Valorant gibi ani reflekslerin maç kazandırdığı rekabetçi oyunları hiçbir takılma yaşamadan, çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Tabii ki bu kadar yüksek yenileme hızları bulanıklık problemlerini de beraberinde getirir. Sony, bu problemi çözmek ve hareket netliği artırmak için cihaza Motion Blur Reduction modu eklemiş. Ancak bu özelliği açtığınızda teknik bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. Şirketin resmi verilerine göre, bu mod açıldığında monitörün o an ki yenileme hızı yarı yarıya düşüyor.

INZONE M10S II, görüntü teknoloji tarafında da 0.02 ms gibi düşük tepki süresi sunan OLED bir panel ile geliyor. Böylece, bu monitölerle sadece FPS oyunları değil, en iyi grafiklere sahip oyunları üst düzey görüntü kalitesinde oynayabiliyorsunuz.

Monitörün, OLED bir ekrana sahip olması akıllara hemen ekran yanması riskini getirebilir. Ancak Sony, bu riske karşı cihazın içine özel bir soğutucu entegre etmiş. Bu donanım, OLED panelin daha serin çalışmasını sağlıyor. Hatta şirket, bu özel soğutma sistemine o kadar güveniyor ki monitörü 3 yıllık garanti süresiyle kullanıcılara sunuyor.

Sony INZONE M10S II Ekran Boyutu Kaç İnç?

Sony, INZONE M10S II'in ekran boyutunda, oyuncu monitörlerinde sıkça kullanılan 27 inçlik bir panel tercih etmiş. Ayrıca bu paneli, daha dar bir görüş açısı istediğinizde tek tuşla 24.5 inç 1080 piksel moduna geçirebiliyorsunuz. Böylece oynadığınız oyundaki mini haritayı veya oyun içi arayüzünü kafanızı fazla hareket ettirmeden tek bir bakışta görebiliyorsunuz.

Sony INZONE M10S II'nin Fiziksel Özellikleri Neler?

Monitörün dış donanımı ve fiziksel yapısı da tamamen e-spor turnuvaları için ayarlanmış. Ekranın üzerinde, yoğun sahne ışıklarında veya aydınlık odalarda yansımayı minumuma indiren yeni nesil bir süper yansıma önleyici kaplama yer alıyor. Bu kaplama, parlamaları engelleyerek odağınızın dağılmasını engelliyor.

Cihazın masa üzerindeki konumu da oyuncu dostu bir yaklaşımla yeniden dizayn edilmiş. Monitörün alt kısmında yer alan metal stant, klavye ve farenize daha fazla hareket alanı sağlamak için oldukça küçük bir yapıda tasarlanmış. Ayrıca cihaz, önceki modele göre çok daha geniş yükseklik ayarı sunuyor.

Sony INZONE M10S II'de Hangi Portlar Var?

Sony INZONE M10S II Türkiye'de Satılacak mı?

Sony, INZONE M10S II monitörünün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde, siz okuyucularımla paylaşacağız.

Sony INZONE M10S II Fiyatı Ne Kadar?

Sony, üst düzey özelliklere sahip monitörü INZONE M10S II için 1100 dolarlık bir fiyat etiketi belirledi. Bu da güncel kurla 49 bin 344 TL'ye tekabül ediyor. Ürünün ülkemizde satışa sunulduğu takdirde, ek vergilerle birlikte 60-65 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Monitörün Türkiye fiyatı açıklanmadığı için cihazın öngördüğümüz fiyatlardan daha düşük veya daha yüksek fiyatlarda satışa çıkabileceğini de hatılatalım.

Editörün Yorumu

Oyun monitörlerini ilgili ve bir oyuncu monitörü kullanıcı olarak, INZONE M10S II'nin özelliklerini oldukça üst düzey bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle çift modla sunduğu yüksek yenileme hızları benim gibi FPS oyunlarda yüksek akıcılık isteyen oyunculara gayet yeterli gelecektir. Ayrıca cihazın OLED paneliyle, yüksek grafikli oyunlar oynamayı sevenleri es geçmemesi de güzel bir alternatif olmuş. Cihazın fiyatı ise yüksek döviz kurları sebebiyle Türkiye'deki kullanıcılar için epey yüksek. Ancak monitör, piyasadaki diğer 720 Hz OLED oyuncu ekranlarıyla hemen hemen aynı fiyat bandında. Bu da monitörü, piyadaki aynı segmentdeki monitörlere bir alternatif haline getiriyor.