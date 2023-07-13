ASUS, ROG Ally microSD Arızasını Doğruladı: Bilmeniz Gereken Her Şey!

Steam Deck, PC tabanlı oyun el bilgisayarları arasında hâlâ liderliğini koruyor ancak ASUS ROG Ally bugüne kadarki en büyük rakibi. ASUS için ROG Ally pek de istediği gibi bir lansman başarısı yakalayamadı ve piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra microSD kart sorunlarıyla ilgili raporlar ortaya çıktı.

ROG Ally microSD Okuyucuda Neden Sorun Yaşanıyor?

Bir şirket temsilcisi Discord'daki bir gönderide ROG Ally'ın microSD okuyucusunun gerçekten de arızalı olduğunu açıkladı.

Gönderiden bir alıntıda "Dâhili testlerin onaylanmasının ardından, belirli termal stres koşulları altında SD kart okuyucu arızalanabilir." deniyor. Başka bir deyişle, sorun cihaz ısındığında ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

Resmî onay, Ally'ın piyasaya sürülmesinden bu yana microSD kart sorunlarıyla ilgili çok sayıda kullanıcı raporunun ardından geldi.

Peki ASUS Bu Sorunla İlgili Ne Yapıyor?

"Sorunu hafifletmek için fan gürültüsünü kontrol altında tutarken güvenilirliği artırmak için cihazdaki varsayılan ve minimum fan hızlarını gerektiği gibi ayarlayan bir güncelleme yayınlayacağız çünkü bunun birçoğunuz için bir endişe olduğunu biliyoruz."

Bu ince ayarın tam olarak ne içereceği belli değil ancak şirketin microSD kart okuyucuyu serin tutmak için fan hızlarını artıracağı düşünülebilir.

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme yok ancak ASUS'un bir süredir bu konu üzerine odaklandığını düşünürsek gerekli çözümün yakın tarihte gelmesinin olası olduğunu söyleyebiliriz.