ROG Ally'ye Yeni Güncelleme Geldi: %20 Performans Artışı!

ASUS, ROG Ally için düşük TDP'lerdeki performans sorunlarını ortadan kaldıran ve oyunlarda %20'lik bir artış sunan yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınladı.

Sorunu ilk tespit eden Dave2D oldu. Daha düşük TDP'lerde ROG Ally'nin Steam Deck ile rekabet edemediğini gözlemledi.

Steam Deck, ROG Ally'nin daha güçlü Ryzen Z1 APU'suna kıyasla dört çekirdekli Zen2 mimarisine sahip bir AMD Van Gogh APU'suna, yarısı kadar CPU çekirdeğine ve yalnızca dört GPU kümesine sahip.

ROG Ally Artık Düşük TDP'lerde Daha İyi Performans Sağlıyor

Teknik olarak bakıldığında ROG Ally'nin önde olması gerekirdi ancak Dave'in yaptığı kıyaslamalarda Steam Deck, ROG Ally ile aynı seviyede ve hatta bazı durumlarda öndeydi.

ASUS, bu sorunu çözmek için ROG Ally için yalnızca en yeni GPU sürücüleriyle uyumlu yeni bir aygıt yazılımı güncellemesi yayınladı. Aygıt yazılımı güncellemesi, cihazın performansını bazı durumlarda %20'ye kadar önemli ölçüde artırdı. Dave'e göre, güncellenmiş aygıt yazılımı artık konsolu Ryzen 7 7840U Phoenix APU ile güçlendirilmiş AYANEO 2S ile başa baş hâle getiriyor.