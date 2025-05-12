GTA 6 Hakkında Bir Başka Gerçek Ortaya Çıktı: Eski Rockstar Çalışanı Anlattı

GTA 6'nın perde arkasına dair dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Stüdyoda 3D çevre sanatçısı olarak çalışan David O'Reilly kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda, RDR2 tamamlandıktan sonra GTA 6 ekibine katıldığını ve 2023 yılına kadar projede çalıştığını söyledi. O dönemler oyun "debug" modunda bulunuyormuş.

Oyun oldukça ham bir konumda durmuş ama yalnızca iki yıl gibi bir süre zarfında büyüleyici bir noktaya ulaşmış.

GTA 6 Gerçekçiliği Bambaşka Boyutta

Grand Theft Auto 6 haritasının Vice City'yi ve çevresini kapsadığı zaten bilinen bir şeydi. O'Reilly de bu bölgenin Florida'nın gerçek dünyadaki coğrafyasıyla benzerliğini vurguladı. Oyundaki su sistemleri, bataklıklar ve hava botlarıyla yapılabilecek keşifler derken... ona göre bu dünyayı sadece büyük değil, aynı zamanda tematik olarak da tutarlı kılıyor.

Özellikle çevre tasarımı, aydınlatma, atmosfer yoğunluğu ve detay zenginliği onu en çok etkileyen yönler olmuş. Sokaklarda dolaşan insanlar; rüzgarda sallanan yapraklar, su üzerindeki yansımalar, çöpler ve hatta yol konileri gibi küçük detayların bile canlılık kattığını ifade etti.

Rockstar Emeklerinin Karşılığını Almış

Karakter animasyonları ya da hikaye kısmına çok girmedi çünkü bu alanlar onun uzmanlık alanı değil. Ama yine de genel izleniminin çok olumlu olduğunu söyledi. GTA 6 fragmanını izlerken duyduğu heyecan sadece oyunun görkemiyle değil, aynı zamanda içinde yer aldığı büyük emeğin yansımasını görmekle ilgiliymiş.

Görünen o ki, GTA 6 sadece büyük bir oyun olmayacak; aynı zamanda yıllar süren yoğun emeğin ve teknolojik evrimin bir ürünü olarak oyunculara sunulacak.

Sizce bu kadar uzun süren bir geliştirme süreci olan bir oyun yıllardır biriken beklentiyi karşılayacak mı? Yorumlarda tartışalım.