Stardew Valley'in Yaratıcısı İkinci Oyuna Göz Kırptı

Stardew Valley'nin tek başına geliştiricisi olan Eric Barone, hayranları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı ama aynı zamanda biraz da sabırlı olmalarını istedi. Stardew Valley 2 olasılığı kesinlikle masada ama yakın bir gelecekte değil. Barone'in esas önceliği şu anda yeni oyunu Haunted Chocolatie olacak.

Barone yakınlarda ünlü komedyen Bobby Lee'nin podcast'i TigerBelly'e katıldı. Orada bir devam oyunu fikrine sıcak baktığını paylaştı ama hemen böyle bir projeye girişmeyeceğinin de altını çizmeden geçmedi. "Belki bir gün yaparım ama şimdi değil," diyor.

Sadece Stardew Valley ile Anılmak İstemiyor

Yeni oyunu Haunted Chocolatier, 2020'den beri geliştirme aşamasında. Oyuncular bir şekerci dükkanı işletecek, malzemeler toplayacak ve kasaba halkıyla bağ kuracak.

Henüz detaylar az ama paylaşılan görüntüler bile şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Barone'in Stardew Valley sırasında edindiği tecrübeleri burada çok daha verimli kullanacağı düşünülüyor. Kendi ifadesiyle "parayla ilgilenmeyen bir geliştirici" olarak artık sadece tutkuyla hareket ediyormuş.

2016'da çıkan ve hâlâ milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitleyen Stardew Valley, geçtiğimiz günlerde 1.6 güncellemesiyle birçok yeni içerik kazandı. Yeni festivallerden çiftlik türlerine, diyaloglardan mahsullere kadar pek çok yenilik oyuna eklendi. Ama Barone'un kafasında daha fazlası var ve hepsi bu oyunla alakalı değil.

Stardew Valley Rafa Mı Kalktı?

Barone'a göre zaten var olan bir oyuna yeni içerikler eklemek çok daha kolay çünkü temel sistemler zaten hazır. "Yeni bir şey ekleyeyim, yeşil yağmur yapayım" gibi yaratıcı fikirlerle oyunu güncel tutmak onun için hem eğlenceli hem de daha spontane bir süreç.

Yine de Stardew Valley tam anlamıyla rafa kaldırılmış değil...

Oyunun halen aktif bir oyuncu kitlesi var ve Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında yer almaya devam ediyor. Üstelik sadece ConcernedApe'in sunduklarıyla da sınırlı değil; mod topluluğu sayesinde oyuna Baldur's Gate 3 karakterlerinden yeni eşyalara kadar her şey eklenebiliyor. Barone, bazen kendi oyununu oynarken bile "şöyle bir şey olsa ne güzel olurdu" deyip ertesi gün bunu güncellemeye dahil edebildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın oyunu hâlâ canlı tutmasının sebebi de bu.

Kısacası Stardew Valley'in devamı bir gün elbette gelecektir ama şu anlık en doğrusu yeni dünyalar keşfetmek. Ve Barone'in Haunted Chocolatier ile yapmaya çalıştığı tam olarak bu.