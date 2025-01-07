Asus, Ekran Kartı Olmadan Oyun Oynatan Tabletini CES 2025'te Tanıttı

Asus, CES 2025'te oyunculara yönelik yeni ROG Flow Z13 oyuncu tabletini tanıttı. Microsoft'un Surface Pro modelini andıran bu cihaz, manyetik klavyesi sayesinde bir bilgisayarın tüm özelliklerini korurken, tablet formunda taşınabilirlik sunuyor. İşte ASUS ROG Flow Z13'ün dikkat çeken özellikleri ve fiyatı.

ASUS ROG Flow Z13 Özellikleri

ASUS ROG Flow Z13, 2560 x 1600 çözünürlüklü ve 180Hz yenileme hızına sahip 13 inçlik dokunmatik ekranla geliyor. Bu yılın modeli, harici bir grafik kartı bulundurmamasıyla dikkat çekiyor. Cihaz, grafik performansı konusunda iddialı olan ve AMD'nin CES 2025'te tanıttığı "Strix Halo" işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci, kompakt boyutuna rağmen üst düzey bir performans sunuyor.

Kullanıcılara farklı işlemci seçenekleri sunuluyor. ASUS ROG Flow Z13, AMD Ryzen AI Max 390 işlemcisiyle 1.999,99 dolardan, Ryzen AI Max Plus 395 işlemcisiyle ise 2.199,99 dolardan satışa çıkacak. Ryzen AI Max Plus 395 modeli 16 CPU çekirdeği ve 40 grafik çekirdeği sunarken, Max 390 modeli 12 CPU çekirdeği ve 32 grafik çekirdeğine sahip.

Böylesine yüksek bir performans sunan cihazda soğutma sistemi büyük bir önem taşıyor. ASUS, Strix Halo işlemcilerini soğutmak için özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Bu sayede cihaz, yoğun kullanımda bile performansını koruyabiliyor. Cihaz, USB-C Power Delivery desteği ile şarj edilebiliyor ancak tam performans için kutuda 200W gücünde bir adaptör yer alıyor.

ASUS ROG Flow Z13, taşınabilir oyun cihazı olarak etkileyici bir performans sunuyor. Helldivers 2 gibi grafik ağırlıklı oyunlar, 2.5K çözünürlükte Ultra Quality ayarlarında 60 fps civarında çalışıyor. Grafik ayarları düşürüldüğünde ise 80 fps'ye kadar çıkabiliyor. Ancak batarya modunda performans sınırlandığı için Turbo mod yerine Performans modunda çalışıyor.

Asus, bu modelde daha büyük tuş kapakları ve geniş bir touchpad içeren ayrılabilir bir klavye sunuyor. Cihazın sağ tarafında bulunan “ScreenXpert” butonu, ekran yönetimi ve modlar arasında hızlı geçiş sağlıyor. Turbo veya Sessiz mod gibi işletim modları, bu buton aracılığıyla kolayca seçilebiliyor.

ASUS ROG Flow Z13, Şubat ayında piyasaya sürülecek. Cihaz, taşınabilir bir oyun çözümü olarak dikkat çekse de, Steam Deck ve benzeri cihazlarla rekabet edip edemeyeceği merak konusu.