ASUS Çok Güçlü Oyun Bilgisayarı Tanıttı! 64 GB RAM ve Dahası

CES 2026 fuarında ASUS ROG G1000 isimli çok güçlü bir oyun bilgisayarı tanıtıldı. Bununla bilrikte ASUS ROG G1000'in özellikleri belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan masaüstü bilgisayar, çok güçlü bilgisayar, gelişmiş soğutma sistemi ve güçlü ekran kartı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

ASUS ROG G1000 Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 9 9950X 3D 4.3 GHz

AMD Ryzen 9 9950X 3D 4.3 GHz RAM: 64 GB DDR5 U-DIMM (128 GB'a kadar yükseltilebiliyor.)

64 GB DDR5 U-DIMM (128 GB'a kadar yükseltilebiliyor.) Depolama: 4 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD

4 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 5090 Anakart: ROG X870 (özel tasarım)

ROG X870 (özel tasarım) Soğutma: Tri-zone airflow + 420 mm AIO sıvı soğutucu (ROG Thermal Atrium)

Tri-zone airflow + 420 mm AIO sıvı soğutucu (ROG Thermal Atrium) İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

ASUS ROG G1000 gücünü AMD Ryzen 9 9950X 3D 4.3GHz işlemcisinden alıyor. 16 çekirdekten oluşan bu işlemci, 5.7Ghz hıza kadar ulaşabiliyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 5090 bulunuyor. Bu donanım sayesinde yüksek grafikli oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabiliyor.

Özel tasarımlı ROG X870 anakarta sahip olan bilgisayarda iki adet 32 GB DDR5 U-DIMM bulunuyor. Oyuncular istediği zaman RAM'i 128 GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama tarafında ise iki adet 2 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Kasa, üç ayrı termal bölgeye ayrılmış tri-zone airflow tasarımına sahip. Böylece işlemci, ekran kartı ve diğer donanım bileşenleri birbirinden bağımsız şekilde soğutuluyor.

Bilgisayarda yer alan 420 mm'lik AIO sıvı soğutucu, ROG Thermal Atrium isimli özel bir bölmede yer alıyor. Bu bölüm dışarıdan doğrudan temiz hava çekerek içerideki sıcak havayı tekrar kullanmıyor. Bu sayede sistem, uzun süreli yüksek yük altında bile sabit sıcaklık değerlerini koruyabiliyor.

RGB aydınlatmaya sahip olan kasanın üzerinde yer alan fiziksel kontrol tuşları sayesinde yazılım açmadan sistem fonksiyonlarına doğrudan erişilebiliyor. Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen PC'nin ön yüzeyinde bir adet mikrofon girişi, bir adet kulaklık girişi, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C yer alıyor.

Kasanın arka tarafında bir adet RJ45 Gigabit Ethernet, bir adet HDMI 2.1b, üç adet ses girişi, dört adet USB 2.0 Type-A, üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet USB 4 Gen 3.2 Type-C portları bulunuyor. Masaüstü bilgisayarın fiyat etiketi henüz belli değil.