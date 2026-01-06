ASUS Çok Güçlü Oyun Bilgisayarı Tanıttı! 64 GB RAM ve Dahası
CES 2026 fuarında yapılan tanııtmla birlikte ASUS ROG G1000'in özellikleri belli oldu. Peki, bilgisayarda hangi donanım bulunuyor? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- ASUS ROG G1000 gücünü AMD Ryzen 9 9950X 3D işlemcisinden alıyor.
- Bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı yer alıyor.
- Windows 11 Pro ile birlikte gelen PC'de 64 GB DDR5 U-DIMM RAM mevcut.
CES 2026 fuarında ASUS ROG G1000 isimli çok güçlü bir oyun bilgisayarı tanıtıldı. Bununla bilrikte ASUS ROG G1000'in özellikleri belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan masaüstü bilgisayar, çok güçlü bilgisayar, gelişmiş soğutma sistemi ve güçlü ekran kartı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
ASUS ROG G1000 Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 9 9950X 3D 4.3 GHz
- RAM: 64 GB DDR5 U-DIMM (128 GB'a kadar yükseltilebiliyor.)
- Depolama: 4 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090
- Anakart: ROG X870 (özel tasarım)
- Soğutma: Tri-zone airflow + 420 mm AIO sıvı soğutucu (ROG Thermal Atrium)
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
ASUS ROG G1000 gücünü AMD Ryzen 9 9950X 3D 4.3GHz işlemcisinden alıyor. 16 çekirdekten oluşan bu işlemci, 5.7Ghz hıza kadar ulaşabiliyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 5090 bulunuyor. Bu donanım sayesinde yüksek grafikli oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabiliyor.
Özel tasarımlı ROG X870 anakarta sahip olan bilgisayarda iki adet 32 GB DDR5 U-DIMM bulunuyor. Oyuncular istediği zaman RAM'i 128 GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama tarafında ise iki adet 2 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Kasa, üç ayrı termal bölgeye ayrılmış tri-zone airflow tasarımına sahip. Böylece işlemci, ekran kartı ve diğer donanım bileşenleri birbirinden bağımsız şekilde soğutuluyor.
Bilgisayarda yer alan 420 mm'lik AIO sıvı soğutucu, ROG Thermal Atrium isimli özel bir bölmede yer alıyor. Bu bölüm dışarıdan doğrudan temiz hava çekerek içerideki sıcak havayı tekrar kullanmıyor. Bu sayede sistem, uzun süreli yüksek yük altında bile sabit sıcaklık değerlerini koruyabiliyor.
RGB aydınlatmaya sahip olan kasanın üzerinde yer alan fiziksel kontrol tuşları sayesinde yazılım açmadan sistem fonksiyonlarına doğrudan erişilebiliyor. Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen PC'nin ön yüzeyinde bir adet mikrofon girişi, bir adet kulaklık girişi, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C yer alıyor.
Kasanın arka tarafında bir adet RJ45 Gigabit Ethernet, bir adet HDMI 2.1b, üç adet ses girişi, dört adet USB 2.0 Type-A, üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet USB 4 Gen 3.2 Type-C portları bulunuyor. Masaüstü bilgisayarın fiyat etiketi henüz belli değil.